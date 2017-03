Dragnea: De prea multe ori institutiile de control vin sa intrebe primarul de ce a facut drumul ala si nu celalalt drum

"De prea multe ori, majoritatea institutiilor publice de control - Curtea de Conturi, parchete - au venit sa intrebe primarul de ce a facut drumul ala si nu celalalt drum", a afirmat liderul PSD la sedinta Adunarii Generale a Asociatiei Municipiilor din Romania.Potrivit lui Dragnea motivarea CCR privind decizia in cazul anchetei Ordonantei 13 "statueaza o delimitare clara intre oportunitate si legalitate, nu e vorba numai de ministri aici, e vorba si de primari si alesi locali"."Primarul trebuie sa raspunda doar in ce priveste legalitatea, nu trebuie sa fie controlat in ce priveste oportunitatea", a insistat liderul PSD, adaugand ca primarul este controlat prin vot.