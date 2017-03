Leonard Orban: Deserviciu mai mare ca OUG 13 nu puteam sa ne facem. Se consolideaza in UE neincrederea fata de Romania

Leonard Orban a afirmat ca MCV trebuie sa se finalizeze "mai devreme sau mai tarziu", pentru ca nu este benefic Romaniei in acest moment: "El este tratat intr-o cheie politica, nu numai la Bucuresti, si de catre state membre si institutii europene. Pot sa va dau exemple foarte clare cand existenta MCV a fost utilizata de anumite state membre sau de anumiti actori contra unor interese pe care le-am avut. Cel mai simplu exemplu e aderarea la Spatiul Schengen."Orban a dat si ca exemplu temerea ca in Romania se fraudeaza fonduri europene, ceea ce duce la situatia ca, uneori, Romaniei sa i se solicite proceduri suplimentare fata de alte state privind procesele pe care trebuie sa le indeplineasca.Consilierul prezidential a afirmat ca adoptarea OUG 13 a alimentat acest climat de neincredere: "Nu cred ca putem sa ne facem un deserviciu mai mare decat cel pe care l-am facut cu adoptarea OUG 13. Practic, am dat argumente celor care au spus si care ne-au blocat in ceea ce priveste spatiul Schengen ca nu suntem convinsi ca progresele, care sunt remarcabile, sunt ireversibile."Leonard Orban a adaugat ca Romania a aratat astfel ca reformele nu sunt ireversibilite si "oricand se poate intampla ceva ca lucrurile sa se intoarca", ceea ce a afectat si credibilitatea Romaniei la Bruxelles: "E bine ca OUG 13 a fost abrogata si e un lucru care a fost vazut pozitiv. Dezastrul nu a fost foarte mare. E evident ca s-a consolidat lipsa de incredere in faptul ca noi suntem capabili sa asiguram aceasta ireversibilitate. Exista o anumita neincredere, clar, la nivelul institutiilor europene, la nivelul unor state membre, cu privire la directia noastra."