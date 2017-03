Raluca Turcan: Nu candidez la presedintia PNL. Avem doi candidati si e posibil sa apara si altii

"Voi candida la presedintia organizatiei PNL Sibiu si nu imi doresc sa candidez la presedintia PNL. In momentul de fata, avem doi candidati - Catalin Predoiu si Ludovic Orban. Sunt candidati puternici, sunt candidati cunoscuti in partid si fiecare cu un bazin de incredere considerabil in PNL. Este foarte posibil sa apara si alti candidati", a afirmat Turcan.In ceea ce priveste varianta unei solutii de presedinte al PNL care sa provina dinafara formatiunii politice, Turcan a subliniat ca partidul are "resursa politica": "Eu cred ca PNL are in interior resursa politica pentru a da un presedinte de partid, care sa uneasca partidul, care sa ii dea forta si care sa deschida partidul catre oamenii din exterior. In toata aceasta perioada de alegeri interne, nu voi face nicio consideratie cu privire persoana pe care o consider eu cea mai potrivita pentru a fi presedintele de partid, ci, dimpotriva, voi stimula competitia interna. Voi solicita oamenilor sa vina si sa puna umarul la reconstructia PNL si presedintele sa fie intr-adevar ales de catre baza partidului, sa simta oamenii ca sunt atrasi la decizie, ca nu li se mai impune un candidat, ca nu li se mai bage pe gat un candidat, o strategie, doar pentru ca asa trebuie."Referindu-se la fostul premier Dacian Ciolos, Turcan sustine ca nu isi poate exprima un punct de vedere atat timp cat nu cunoaste optiunea politica a acestuia.