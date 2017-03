Raluca Turcan: PNL pregateste un congres la care sa participe 5.000 de membri

Potrivit acesteia, la congres, care este considerat forul suprem de conducere al partidului, ar urma sa participe 5.000 de membri din toate filialele teritoriale din tara."Eu am dorit ca alegerile in interiorul PNL, mai ales pentru functia de presedinte, sa se faca de catre toti membrii de partid. E complicat de pus in aplicare o asemenea masura pentru ca bazele de date nu sunt tocmai in regula in toata tara, insa am sustinut sa fie un congres cat mai reprezentativ, cu un numar foarte mare de membri, 5.000 de membri, astfel incat multi oameni din judete sa participe si la alegerile nationale si sa fie ascultati, sa fie auziti", a afirmat Turcan.Liderul liberal a atras atentia asupra faptului ca "PNL trebuie sa se redeschida", atat pentru membri, cat si pentru cei care vor sa se implice in politica."PNL trebuie sa se redeschida pe doua paliere: unul este pentru oamenii din partid integri, profesionisti si implicati, unul este pentru oameni din afara partidului care se simt din nou atrasi de PNL, care simt din nou ca PNL poate sa le fie un partener loial", a precizat Turcan.