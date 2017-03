Teodor Atanasiu (PNL): Modul in care am colaborat in ultimul timp cu Ciolos ne-a facut sa refuzam sa vina direct mot in frunte

Teodor Atanasiu a afirmat sambata, la Targu Mures, ca "Sunt multe lucruri pe care domnul Ciolos le-a vazut intr-un fel cand era tehnocrat si sunt convins ca le va vedea intr-un alt fel in postura de om politic. Ii dorim succes! Din pacate, modul in care am colaborat in ultimul timp ne-a facut sa refuzam o colaborare in care dansul sa vina direct mot in frunte si nu sa parcurga etapele pe care le-a parcurs orice lider al PNL, plecand nu direct din functia de presedinte al partidului cum dorea dansul, ci parcurgand anumite etape si apoi sa fie ales de catre un Congres in fruntea partidului. Speram ca daca partidul dansului va fi incununat de succes sa putem colabora impreuna. (...) Nu am vazut un partid care sa conteze in Romania, care sa plece de la o platforma civica si sa se tranforme in partid politic. Fiindca politica este un lucru serios, care nu se face numai in timpul liber ca actiunile civice, politica se face in mod serios si consecvent", potrivit Agerpres.Teodor Atanasiu considera ca, daca Dacian Ciolos intra in politica, s-ar putea ca acesta sa isi clarifice "o gramada de dileme pe care le avea cand nu era tehnocrat si nu se ocupa de politica".Teodor Atanasiu a adaugat ca orice implicare a unor cetateni in proiecte politice este binevenita, insa a sustinut ca, pana acum, platformele civice care s-au lansat in politica nu s-au dovedit a fi niste proiecte reusite.