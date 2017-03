Daniel Constantin: Nu am pus si nu voi pune in pericol majoritatea parlamentara sau stabilitatea guvernamentala

"Am vazut si eu abordari in spatiul public. (...) O abordare ar fi aceea ca aceste tensiuni care exista, nu le-a ascuns nimeni, au vorbit si colegii din teritoriu despre ele, ar duce la periclitarea coalitiei majoritare si guvernul ar fi oarecum intr-un anumit pericol. Niciodata, dar niciodata in toate actiunile pe care le-am facut ￯ si conduc un partid de sapte ani de zile ￯ am fost trei ani si jumatate in guvernul Victor Ponta si acum in guvernul lui Sorin Grindeanu￯, niciodata nu am pus in pericol majoritatea parlamentara sau stabilitatea guvernamentala. Nu o voi face nici de aceasta data", a declarat Constantin la televiziunea publica.

El a precizat ca niciodata, in cariera sa din ultimii sapte ani, nu a tradat.

"Niciodata, dar niciodata in aceasta cariera de sapte ani de zile n-am tradat si n-o voi face doar pentru ca incearca un jurnalist sau altul sa puna aceasta eticheta. Am fost consecvent, conduc Partidul Conservator devenit ALDE de mai bine de sapte ani si sigur ca ma bucur ca am avut acest rezultat dupa alegerile parlamentare. Obiectivul meu prioritar si cred ca al tuturor celor care formam astazi ALDE este acela de a nu dezamagi. Exista o mare asteptare in randul cetatenilor si cred ca trebuie sa raspundem acestor asteptari cu profesionalismul cu care ne-am consacrat", a aratat Constantin.

Acesta a aratat ca ALDE s-a format pe o ''anumita'' structura - cea a Partidului Conservator. "Sigur ca in timp au venit si colegii de la PLR, casa pe care am format-o a fost zugravita, a capatat o alta culoare. Fundatia, cu siguranta a fost a Partidului Conservator. Imi amintesc in anul 2014, dl Tariceanu a candidat - ca sa demonstrez cat de importanta este aceasta structura - pentru functia de presedinte al Romaniei. Sunt convins ca daca ar fi avut o structura cum a avut Partidul Conservator sau cum are astazi ALDE - o structura consolidata - n-ar fi fost in situatia sa nu aiba in 7.000 din cele 18.000 de sectii de votare reprezentant. Cu acei 7.000 de reprezentanti, cu siguranta voturile erau cu totul si cu totul altele", a sustinut liderul ALDE.

Copresedintele ALDE a admis ca exista anumite discutii in formatiunea politica, adaugand ca ar fi dorit ca nemultumirile unor colegi privitoare la modul in care se iau anumite decizii sa fie pastrate in spatiul intim, nu sa iasa in public.

"Ele au plecat de la anumite nemultumiri ale colegilor vizavi de modul in care se iau decizii. Mi-ar placea ca toti cei care sunt din teritoriu si care au avut rezultate foarte bune sa se simta participanti la decizie. Aici cred ca s-a rupt ceva. Au fost cateva decizii care s-au luat, a fost o anumita amprenta care s-a pus si care a dus la anumite nemultumiri, oamenii si-au spus aceste nemultumiri, suntem un partid liberal, un partid democrat in care cred ca oamenii trebuie sa se exprime liber si trebuie sa fie participanti la decizie. (...) Nu stiu daca am avut trei sedinte de la inceputul anului pana acum. Daca nu sunt sedinte, daca oamenii din teritoriu nu sunt consultati, atunci apar probleme", a adaugat el.