UPDATE Victor Ponta: Azi i-am dat demisia lui Liviu Dragnea, astept sa ia decizia / Dragnea are in jurul sau niste oameni de o calitate politica si morala fabuloasa

O decizie istorica

CCR incearca sa refaca un echilibru care s-a rupt in ultimii ani

DNA trebuie aparat de propriii sefi

Doamna kovesi nu are nicio emotie pentru ca pixul e la dl Iohannis. Cred ca ii e si un pic teama dupa toate alea cu casele, e normal, plus ca a vazut, deschizi gura, o patesti

Intrebat ce crede ca ar trebui sa se intample cu aceasta demisie, Victor Ponta a spus: "Daca ii cer cei din jurul sau e bine sa o foloseasca", inainte de adauga: "Are in jurul sau niste oameni de o calitate politica si morala fabuloasa".Intrebat de moderator cine sunt acesti oameni, Ponta a replicat: "Nu pot sa spun cine sunt ca nu ati auzit de ei".Pe de alta parte, fostul prim ministru a negat ca isi doreste o scindare in PSD sau ca vrea sa ii ia locul lui Dragnea, sustinand ca nu crede ca exista "o varianta mai buna decat acest guvern PSD-ALDE"."Nu vreau sa ii iau locul lui Dragnea. Am fost o data presedinte stiu ce inseamna functia asta si nu mai vreau", a spus Ponta.Victor Ponta a precizat ca nu crede nici intr-o scindare a ALDE, in conditiile in care "Daniel Constantin nu a tradat niciodata".In debutul emisiunii, Razvan Dumitrescu l-a intrebat pe fostul sef al PSD cand dupe partidul. "Niciodata, Doamne fereste", a raspuns Ponta.Acesta a precizat ca nu doreste sa plece din PSD, dar vrea sa isi pastreze niste drepturi. Ponta a precizat ca a avut o discutie cu Dragnea de circa o ora: "Nu va inchipuiti ca ne-am dat cu paharele in cap ca nu era cazul", a precizat el,In opinia sa, problemele sale cu Liviu Dragnea au inceput in momentul in care a afirmat public ca "s-a gestionat dezastruos povestea cu OUG 13", desi "motivul era corect si bun, sa indreptam niste lucruri declarate neconstitutionale, sa oprim niste abuzuri"."I-am spus Liviu, ok, am inteles nu are rost sa ne certam si sa ne suparam atata. Tu ai sustinerea unanima a tovarasilor de la sate si orase, cum a spus toata lumea, eu sunt un biet deputat de Gorj", a comentat ironic Victor Ponta, precizand ca a scris si in demisie ca sustine guvernul si programul de guvernare.La un moment dat al emisiunii, Razvan Dumitrescu l-a intrebat pe Ponta daca Florian Coldea joaca tenis la simplu sau la dublu. "Coldea joaca intotdeauna numai la simplu. Nu face echipa cu nimeni, poate doar cu doamna Kovesi", a raspuns acesta.Intrebat direct daca a jucat tenis cu Coldea, Ponta a negat.