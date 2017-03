Teodor Melescanu: Gratierea, o lege absolut necesara. ALDE sustine proiectul care nu se refera la gratierea actelor de coruptie

"Gratierea este o lege absolut necesara, dat fiind faptul ca, la ora actuala, in sistemul penitenciar din Romania supra-aglomerarea este de 200 la suta. Parlamentul dezbate aceasta lege intr-o maniera foarte transparenta. Exista amendamente, inclusiv facute de domnul Serban Nicolae. Pozitia noastra pentru moment, din cate stiu eu, este de a sprijini proiectul care a fost aprobat in Guvern, care l-am trimis la Parlament, ceea ce nu se refera la gratierea actelor de coruptie", a afirmat Teodor Melescanu.Senatorul PSD Serban Nicolae a depus, luni, un amendament la proiectul de lege privind gratierea, aflat in dezbatere in Comisia juridica de la Senat, prin care condamnatii pentru luare si dare de mita, trafic de influenta si abuz in serviciu pot fi gratiati. El a explicat ca nu crede ca "cei care sunt corupti trebuie sa stea trei intr-un pat in conditii de igrasie, de igiena precara".Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca el nu sustine gratierea pentru fapte de coruptie si a subliniat ca, oricum, legea gratierii nu rezolva, in opinia sa, problema supraaglomerarii penitenciarelor, fiind necesare investitii in infrastructura.