Chirica, despre amendamentele la legea gratierii: Romanii stiu sa penalizeze orice deviere de la lupta impotriva coruptiei

"Orice interventie in spatiul public facuta pe domenii prioritare ale Romaniei, cum ar fi lupta impotriva coruptiei, sunt subiecte care atrag atentia de fiecare data asupra opiniei publice din Romania, in special, iar din nefericire atunci cand au impact negativ ati vazut ca suntem pe prima pagina si in opinia publica internationala. Eu vreau sa spun un lucru in care cred. Romanii au, sa spunem, experienta democratica autentica si reala in acelasi timp, stiu sa penalizeze de fiecare data orice exces si orice deviere de la drumul drept al integrarii europene si al luptei impotriva coruptiei", a declarat primarul Chirica, in cadrul unei conferinte de presa.El a adaugat ca spera ca felul in care se vor manifesta romanii fata de amendamentele depuse in Senat va fi unul corect. Potrivit acestuia, cetatenii "vor reusi sa puncteze de fiecare data orice derapaj fata de o conduita fireasca europeana in momentul de fata".Chirica s-a referit si la sedinta Comitetului Executiv National al PSD, in care s-a decis ca primarul Iasului sa ramana fara functiile detinute in partid - vicepresedinte la nivel national si presedinte al PSD Iasi, dupa declaratiile critice facute la adresa lui Florin Iordache pentru adoptarea OUG 13 si chiar fata de Liviu Dragnea."Imi amintesc cu tristete modalitatea uneori jenanta in care domnul Serban Nicolae si-a permis sa vorbeasca despre mine in Comitetul Executiv, prin care s-a propus demiterea mea din functiile de conducere. Eu sper ca daca (Serban Nicolae - n.r.) intra in contradictie cu domnul Ponta, sa ceara toate organizatiile judetene ale PSD excluderea dumnealui din partid pentru aceasta maniera autoritara si individuala in acelasi timp prin care expune imaginea partidului. Mai mult decat atat, initiativele personale sunt laudabile atunci cand duc la cresterea imaginii si a gradului de incredere a romanilor fata de PSD, ceea ce cred ca in situatia de fata nu este cazul. Si mai mult decat atat, domnul Serban Nicolae are tendinta sa se pronunte despre persoane pe care nu le cunoaste si e un lucru mai putin potrivit pentru un om care totusi este presedintele Comisiei Juridice a Senatului Romaniei, nu este de ici de colea, si ar trebui sa aiba mai multa responsabilitate atunci cand vorbeste despre romani in general", a declarat Chirica.