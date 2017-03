Turcan: Amendamentele privind gratierea - subterfugiu pentru a include cativa favoriti politici intr-un grup preferential

"Amendamentul UDMR intareste o dubla perspectiva. O data UDMR-ul se apropie din ce in ce mai mult de coalitia de guvernare, ca incepe sa fie parte la niste decizii in dispret fata de interesul public pe care pana acum PSD si ALDE le-au luat. A doua perspectiva este cea legata de scopul unei legi a gratierii si anume de a depopula penitenciarele, de a reintegra o parte din oameni in societate si de a imbunatati conditiile de detentie. Niciunul dintre amendamentele depuse si nici proiectul initial nu rapunde scopului pe care o lege a gratierii ar putea sa il aiba", a declarat liderul PNL Raluca Turcan, potrivit Agerpres.In opinia sa, gratierea este si trebuie privita ca o masura de clementa care in forma actuala nu este asigurata."Suprapopularea din penitenciare este de aproximativ 10.000 de persoane. Proiectul gratierii propus de PSD ar duce la o gratiere sau o depopulare cu aproximativ 2.000 de persoane, din care cam jumatate se intorc in primul an de zile, conform statisticii, si cam jumatate ar iesi pentru ca oricum le expira pedepsele. Cu alte cuvinte, din punctul nostru de vedere, proiectul gratierii este un subterfugiu pentru a include cativa favoriti politici intr-un grup preferential care sa scape de ispasirea unei pedepse", a declarat Turcan.Ea a mai opinat ca aceste amendamente par a fi "cu dedicatie", iar in ceea ce priveste amendamentul care vizeaza gratierea persoanelor de peste 70 de ani ar trebui organizate dezbateri profesionale in comisiile de specialitate.Proiectul legii gratierii trimis Parlamentului de catre guvernul Sorin Grindeanu, redactat in perioada in care ministru al Justitiei era Florin Iordache, urmeaza sa fie dezbatut si probabil modificat pe 21 martie la comisia juridica din Senat. HotNews.ro a dezvaluit luni amendamentele pe care le-a depus presedintele comisiei, Serban Nicolae, la acest proiect, care prevad ca pot fi gratiate si faptele de coruptie, inclusiv luare si dare de mita. Liderul senatorilor PSD a propus ca gratierea in intregime sa se faca pentru pedepse de pana la 3 ani - fata de 5 ani cat a prevazut Guvernul -, dar si gratierea partiala a pedepselor de pana la 10 ani inclusiv, in functie de cat s-a executat din pedeapsa si cat a ramas de executat.Aceste modificari ar putea crea premisele pentru o eventuala gratiere partiala a lui Dan Voiculescu, insa acest lucru depinde de forma finala in care legea va fi adoptata, ce alte modificari se vor vota precum si de decizia unei instante.La randul lor, senatorii Csaszar Karoly Zsolt si Tanczos Barna propun ca si pedepsele pentru falsul in inscrisuri oficiale, falsul intelectual si falsul informatic sa fie gratiate. Senatorul UDMR a fost pus sub urmarire penala de DNA, in 2014, pentru fals intelectual.