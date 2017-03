Gorghiu: Cred ca Dacian Ciolos ar fi putut sa intoarca serviciile pe care PNL i le-a facut, inscriindu-se in acest partid

"Dacian Ciolos a anuntat ieri ca isi va face un ONG cu valente politice. Domnul Ciolos a fost prim ministru al Romaniei un an de zile, iar singurul partid care l-a sustinut in mod onest, neconditionat, a fost PNL, desi de multe ori am strans din dinti, fata de aceasta atitudine neconditionata. Atitudinea lui fata de PNL a fost una ezitanta. Cred ca ar fi putut sa intoarca serviciile pe care PNL i le-a facut, inscriindu-se in acest partid. Are si domnia sa o echipa buna, de experti, ar fi fost un pas pe care l-as fi apreciat, daca venea in interiorul partidului si ar fi intarit aceasta echipa", a declarat Alina Gorghiu, vineri, intr-o conferinta de presa care a avut loc la sediul PNL Timis.Gorghiu a adaugat ca daca Ciolos "va merge pe ideea cu ONG-ul", intuieste un "esec"."Altfel, daca va merge pe ideea cu ONG-ul nu cred ca va avea succes, ba chiar intuiesc un esec. Este o optiune personala si fiecare, mai devreme sau mai tarziu, va avea efectele actiunilor sale", a spus Gorghiu.Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, joi, intr-un interviu la RFI, ca organizatia neguvernamentala pe care o va lansa alaturi de membri ai Guvernului pe care l-a condus ia in calcul "foarte serios inclusiv un proiect politic nou, o miscare politica sau un partid politic".