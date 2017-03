Deputatul Steluta Cataniciu, dupa ce a pierdut Inalta Curte i-a respins contestatia in anulare: N-am niciun motiv sa demisionez din Parlamentul Romaniei

Deputatul ALDE spune ca s-a creat mult tam-tam mediatic in jurul acestei contestatii in anulare, desi, decizia de repsingere pronuntata de ICCJ nu i-a schimbat cu nimic situatia, scrie ActualdeCluj."Eu mi-am dorit sa formulez aceasta Contestatie in Anulare chiar daca am anticipat ca solutia va fi de respingere. De altfel, nu-mi aduc aminte ca pana in prezent sa se fi admis vreo Contestatie in Anulare, in afara de cea pe care DNA-ul a formulat-o impotriva Marianei Rarinca (femeia acuzata ca a santajat-o pe sefa INCCJ, Livia Stanciu - n.red). Nu mi-am facut sperante, asadar, ca o sa am vreun castig de cauza, desi existau toate motivele juridice pentru a-mi fi admisa contestatia si la fond, si in recurs. Pentru linistea mea am vrut sa epuizez si aceasta cale extraordinara de atac, in ipoteza ca va trebui sa formulez o actiune la CEDO. Un lucru este cert, insa - ca vad ca se fac foarte multe speculatii in aceasta directie. Sentinta pronuntata de ICCJ nu schimba cu nimic situatia mea. Da, s-ar fi schimbat daca era admisa contestatia in anulare, dar cum nu a fost, practic ramane in vigoare sentinta din noiembrie, 2015. Si nu am niciun motiv pentru care ar trebui sa demisionez, pentru ca eu am respectat aceasta sentinta, asa cum de altfel a respectat-o si Parlamentul", a precizat Cataniciu."Conflictul de interse este considerat in lege o abatere disciplinara si se sanctioneaza, va citez: conform statutului functiei sau demnitatii publice. Pentru statutul deputatilor, sanctiunea pentru conflict de interese presupune reducerea indemnizatiei cu cel mult 10%, timp de trei luni. Dar vorba cuiva din presa, aceasta nu poate sa fie o stire, ca mi se taie salariul. Stire este numai faptul ca eu ar trebui sa-mi pierd mandatul" a mai spus ea.ANI a stabilit, in martie, 2013 - cand Steluta Cataniciu se afla deja la primul mandat de deputat ¬ ca a incalcat regimul juridic privind conflictul de interese in materie administrativa. Potrivit ANI, in 2009, pe cand era consilier local in forul administrativ clujean, Cataniciu a participat la procesul de deliberare si adoptare a Hotararii Consiliului Local privind prelungirea contractului de asociere pentru spatiul cu alta destinatie a Societatii Cooperativa Mestesugareasca Foto Optica din Cluj-Napoca. Steluta Cataniciu a reprezentat in instanta interesele acestei societati, in litigiul avut cu Primaria Municipiului Cluj-Napoca, prin contracte de asistenta juridica incheiate la data de 22 aprilie 2008 si 5 mai 2009. Pentru contractele incheiate, Steluta Cataniciu a incasat suma de 8.000 lei. Cataniciu a contestat decizia ANI, insa, si-a epuizat toate caile de atac. Ea se consudira in continuare nedreptatita de instanta:"Din pacate, acest lucru se poate intampla atunci cand esti considerat camp tactic, iar judecatorii isi permit sa dea solutii dupa bunul plan pentru ca ei nu raspund in fata nimanui. Ei pot sa faca orice, stiind ca nu trebuie sa raspunda. Nu imi explic cum au putut sa motiveze la toate aspectele pe care le-am invocat cu nu conteaza, cu excede obiectulului dosarului sau cu aceasta nu are relevanta. Ce nu are relevanta? Faptul ca mi-am exprimat votul pentru un proiect, impreuna cu alti 26 de colegi prezenti, votul fiind unanim favorabil tocmai pentru ca era in beneficiul exclsiv al Consiliului Local? Era vorba despre un spatiu retrocedat. Or, legea 10 /2001 interzice autoritatilor publice sa incheie contracte de inchiriare cu alte persoane decat cele care se afla in spatiu la data formularii cererii de retrocedare. Prin urmare, Primaria avea doua variante, fie sa incheie contract cu societatea respectiva, fie sa inchida spatiul si sa piarda bani asteptand rezultatul unor procese care s-ar fi extins pe mai multi ani. Si apoi, unde este - in acest caz - conflictul intre interesul privt si interesul public, doar Consiliul Local Cluj Napoca deruleaza contractul de inchiriere cu aceasta firma de 43 de ani, si il mai prelungeste chiar si acum", a comentat deputatul.