Presedintele Comisiei de control SRI, despre dezvaluirile lui Andronic privind meciuri de tenis intre Maior, Coldea, Ponta si Dragnea: "Vedem marti la sedinta. Mi se pare un pic exagerat sa vad cine cu cine juca tenis"

Tutuianu a declarat pentru HotNews.ro ca nu a vazut pana acum despre ce dezvaluiri este vorba."Nu stiu, mi se pare un pic exagerat sa vad cine cu cine juca tenis. Dar vedem marti la ora 2 avem sedinta" a spus Tutuianu, intrebat daca va avea un demers in acest sens, asa cum a fost in situatia dezvaluirilor facute de Sebastian Ghita cu privire la vacantele cu Florian Coldea.Andronic sustine ca participanti la aceste meciuri de tenis si alte intalniri, care ar fi avut loc in ultimii 10 ani, i-ar fi relatat despre ele. "In unele perioade de timp, chiar saptamanal, se organizau partide de dublu la care participau: George Maior - director SRI, Florian Coldea - prim-adjunct al directorului SRI, Victor Ponta - prim-minsitru, Gabriel Oprea - ministru de Interne, Liviu Dragnea - vicepremier, Vasile Dincu - sociolog," se arata in articol.