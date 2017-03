Romania Libera: Lista parlamentarilor care vor sa plece din ALDE. Intre ei - copresedintele Daniel Constantin/ Ce ar putea risca Tariceanu

Lista prezentata de Romania Libera:



Pentru formarea unui grup parlamentar in Senat este nevoie de cel putin sapte membri. In prezent, grupul este alcatuit din noua parlamentari , iar trei dintre acestia ar urma sa paraseasca formatiunea.Daniel Constantin - vicepremier, ministru al Mediului, copreședinte ALDE și deputat.Damian Florea – secretar general al ALDE, deputat. Provenit din fostul PC, a fost unul dintre primii conservatori care au susținut desprinderea de Dan Voiculescu.Sorin Câmpeanu – deputat, fost ministru al Educației în Guvernul Ponta, propus de Daniel Constantin, care a renunțat la portofoliul Agriculturii pentru a-l sprijini pe Câmpeanu.Constantin Avram – liderul grupului ALDE din Camera Deputaților, un vechi membru PC.Mircea Banias – deputat, fost membru PC, după ce a intrat în Parlament pe listele PDL. Banias a fost achitat în primă instanță într-un dosar privind importurile ilegale din Portul Constanța.Eugen Durbacă – deputat din partea ALDE, după ce înainte de 1989 a fost membru al Comitetului Județean al PCR, iar după Revoluție a trecut prin nu mai puțin de nouă partide.Mihai Niță – deputat, fost membru PC din 2012, după ce anterior fusese ales parlamentar din partea PDL.Viorel Ilie – liderul grupului ALDE din SenatScarlat Iriza – senator, fost membru PSD și UNPR, partid de la care a trecut direct la ALDE.Mihai Ruse – senator, membru ALDE din 2016, după ce a afost în PSD timp de 20 ani.Tensiunile din ALDE dintre cei doi copresedinti s-au intensificat in ultima vreme dupa ce Tariceanu ar fi incercat sa forteze un congres cat mai rapid, chiar la finalul acestei luni, pentru a prelua conducerea unica a partidului, iar Constantin nu este de acord. Ulterior, Tariceanu a anuntat public ca un Congres va avea loc cel mai probabil "dupa Pasti". Intre timp, Daniel Constantin a declarat ca se gandeste daca va candida. Pentru un congres este nevoie sa se faca alegeri de jos in sus, ceea ce va dura mai mult, au precizat surse din partid.O alta tema de scandal in partid este inlocuirea ministrului Energiei Toma Petcu, din tabara lui Tariceanu, care are grave probleme de sanatate. Surse din partid au precizat ca Tariceanu amana aceasta inlocuire pentru ca pe acest post sa nu fie numit un om din tabara lui Constantin.Nemultumirile insa dateaza dinainte de alegeri, devenind acute la alcatuirea listelor de candidati.