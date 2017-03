Ce alte amendamente controversate pregatesc senatorii la proiectul legii gratierii si ce legatura exista cu pedeapsa lui Dan Voiculescu

Amendamentele vor fi dezbatute si votate in sedinta comisiei juridice pe 21 martie, cand ar urma sa fie dat si un raport pe proiectul legii gratierii care apoi va merge la plenul Senatului, prima camera sesizata.

Ce alte modificari propun senatorii



In forma initiatorului, articolul respectiv prevede astfel: "Se graţiază în parte, cu ½, pedepsele cu închisoare aplicate femeilor însărcinate și persoanelor care sunt unic întreținător de familie și au în întreţinere minori cu vârsta de până la 14 ani, dacă nu li s-au interzis drepturile părintești prin hotărâre judecătorească."

"Art. 4. (1) Grațierea prevăzută la art. 1-2 este condiționată de achitarea, în termen de 1 an de la condamnarea definitivă sau, după caz, de la punerea în libertate, a despăgubirilor la care persoana condamnată a fost obligată prin hotărâre judecătorească definitivă."

Aceste modificari ar putea crea premisele pentru o eventuala gratiere partiala a lui Dan Voiculescu, insa acest lucru depinde de forma finala in care legea va fi adoptata, ce alte modificari se vor vota precum si de decizia unei instante. La randul lor, senatorii Csaszar Karoly Zsolt si Tanczos Barna propun ca si pedepsele pentru falsul in inscrisuri oficiale, falsul intelectual si falsul informatic sa fie gratiate. Senatorul UDMR a fost pus sub urmarire penala de DNA, in 2014, pentru fals intelectual Gratierea partiala pentru pedepse de pana la 10 aniSerban Nicolae propune ca articolul 1 al legii sa se modifice astfel:Art. 1(1)Pedepsele cu închisoarea, stabilite prin hotărâri definitive, se grațiază după cum urmează:a.în întregime, pedepsele de până la trei ani, inclusiv (n.r. in forma guvernului sunt prevazuti cinci ani);b.în întregime, pedepsele de până la șapte ani inclusiv, a căror executare a început iar restul rămas de executat este de până la trei ani, inclusiv;c.parțial, cu trei ani, pedepsele de până la șapte ani inclusiv, a căror executare a început, iar restul rămas de executat este mai mare de patru ani;d.parțial, trei pătrimi din restul rămas neexecutat din pedepsele de până la zece ani inclusiv, a căror executare a început, iar restul rămas de executat este de până la patru ani, inclusiv;e.parțial, jumătate din restul rămas de executat din pedepsele de până la zece ani inclusiv, a căror executare a început, iar restul rămas de executat este mai mare de patru ani. (Articol de care ar putea teoretic sa beneficieze Dan Voiculescu, condamnat in august 2014 in dosarul ICA, depinzand insa si de forma finala a legii si ce alte modificari vor fi aduse, inclusiv referitoare la faptele pentru care a fost condamnat)Voiculescu poate face insa o cerere de eliberare conditionata pe 24 mai 2017, dupa cum a decis Tribunalul Bucuresti in ianuarie.La Art. 5 alin (2), lit.A se modifică în felul următor:Punctul 41) se elimină. (sen. Csaszar Karoly Zsolt, Tanczos Barna) - falsul material in inscrisuri oficiale prevazuta de art. 320 alin 2Punctul 42) se elimină. (sen. Csaszar Karoly Zsolt, Tanczos Barna) - falsul intelectual, prevazut de art. 321Punctul 43) se elimină. (sen. Csaszar Karoly Zsolt, Tanczos Barna) - faltul informatic, precazut de art. 325.Senatorul PSD Liviu Brailoiu propune modificare articolului 2 astfel incat sa fie gratiati toti cei care au peste 70 de ani - ceea ce ar putea sa il vizeze pe Dan Voiculescu, in varsta de 70 ani, insa aceasta a fost condamnat la o pedeapsa de 10 ani.Tot el propune ca "se graţiază în parte, cu 1/2, pedepsele cu închisoare aplicate: femeilor însărcinate si persoanelor care au în întreţinere minori cu vârsta de până la 14 ani, dacă nu li s-au interzis drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească". Acelasi amendament a fost depus si de senatorii Csaszar Kroly Zsolt si Tanczos Barna.Modificari sunt aduse si la articolul care conditioneaza gratierea de achitarea despagubirilor. In forma initiala, articolul prevede astfel:Asociatia Magistratilor din Romania a propus urmatoarea varianta (aceasta trebuie insa insusita de un senator sau de comisie in intregime pentru a putea fi votat): "(1)Graţierea prevăzută la art. 1-2 este condiţionată de achitarea, la data punerii în libertate sau în termen de 1 an de la condamnarea definitivă ori, după caz, de la punerea în libertate, a despăgubirilor la care persoana condamnată a fost obligată prin hotărâre judecătorească definitivă."La randul sau Uniunea Nationala a Barourilor din Romania propune: (1) Grațierea prevăzută la art. 1-3 este condiționată de achitarea la data intrării în vigoare a prezentei legi a despăgubirilor la care persoana condamnată a fost obligată prin hotărâre judecătorească definitivă.Propunerea facuta de Brailoiu: Art. 4. (1) Graţierea prevăzută la art. 1-2 este condiţionată de achitarea,, a cheltuielilor de judecată și a despăgubirilor la care persoana condamnată a fost obligata catre partea civilă prin hotărâre judecătorească definitivă.La acest articol, Brailoiu propune si: (2) Achitarea cheltuielilor de judecată și a despăgubirilor la care persoana condamnată a fost obligată către partea civilă, prin hotărâre judecătorească definitivă va fi verificată de către judecătorul delegat cu executarea, care va întocmi un raport prin care să constate îndeplinirea condițiilor de la alin. 1.Tot Brailoiu propune rescrierea alineatul care prevede ca "nu beneficiaza de prevederile prezentei legi cei care au săvârşit infracţiuni, altele decât cele prevăzute la alin. (2), pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare", astfel:(3) Nu beneficiază de prevederile art. 1 și art. 2 condamnaţii cărora li s-au aplicat pedepse pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni, și nu au achitat cheltuielile de judecată și despăgubirile la care persoana condamnată a fost obligată către partea civilă, prin hotărâre judecătorească definitivă:A. Infracţiuni reglementate de Codul Penal:1) bancruta frauduloasă, prevăzută de art. 241;2) gestiunea frauduloasă, prevăzută de art. 242 alin. (3);3) înşelăciunea, prevăzută de art. 244;4)înşelăciunea privind asigurările, prevăzută de art. 245;5) fraudele comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice, prevăzute de art. 249 – 251;6) distrugerea, prevăzută de art. 253 alin. (4);7) delapidarea, prevăzută de art. 295;8) infracţiunile de corupţie, prevăzute de art. 289 – 294,art. 297;9) conflictul de interese, prevăzut de art. 301;10) infracţiunile de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane, prevăzute de art. 308 Cod penal raportat la art. 289292;11) falsul intelectual, prevăzut de art. 321;12) falsul informatic, prevăzut de art. 325;13) obţinerea ilegală de fonduri, prevăzută de art. 306;14) deturnarea de fonduri, prevăzută de art. 307;15) infracţiunile de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane, prevăzute de art. 308 Cod penal raportat la art. 295, art. 297 şi art. 301;B. Infracţiuni reglementate de legi speciale:1) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare.2) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;3) infractiunile prevazute de Legea nr. 86/ 2006 privind codul vamal al Romaniei, cu modificarile ulterioare