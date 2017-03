Turcan: Validarea membrilor societatii civile in CSM, sabotata de PSD-ALDE/ Dragnea si Tariceanu doresc sa isi planteze oameni de casa care sa le sustina agenda impotriva justitiei

Ce spune Turcan:"Suntem in fata unei noi etape in planul majoritatii PSD-ALDE de a compromite parcursul justitiei din Romania, care actioneaza acum in zona Consiliului Superior al Magistraturii.Atrag atentia opiniei publice asupra procedurii de validare a celor doi membri ai societatii civile, care a fost sabotata marti in plenul Senatului la ordinul lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.In fapt, ultimele evenimente i-au prins pe liderii PSD si ALDE pe picior gresit si nu au prevazut desfasurarea procedurii pentru validarea celor doi membri in CSM. La ordinul domnilor Dragnea si Tariceanu, senatorii majoritatii parlamentare au invalidat la vot, in bloc, candidaturile depuse si validate favorabil de Comisia juridica. Subliniez, au fost 9 candidaturi validate favorabil in Comisia juridica a Senatului.PNL a ales sa sustina doua dintre aceste candidaturi, dar in mod evident votul nostru nu a fost suficient. In schimb, reprezentantii PSD si ALDE nu au justificat in niciun fel optiunea lor de a bloca aceasta procedura.In mod concret, sunt convinsa de faptul ca domnii Dragnea si Tariceanu doresc sa reia procedura de validare a membrilor CSM cu scopul de a-si ¬planta¬ in acest for oameni de casa care sa le sustina agenda impotriva justitiei si a statului de drept, chiar din sanul CSM, din calitatea de membri ai acestui for.Cu aceasta ocazie, fac un apel la toate organizatiile societatii civile, in special cele care au ca obiectiv apararea drepturilor omului, sa faca front comun. Le sugerez sa sustina candidaturile a doar doua persoane care pot deveni membri ai CSM pentru a apara progresele facute de Romania in domeniul justitiei de la momentul aderarii la Uniunea Europeana."Senatorii s-au exprimat prin vot secret pe buletine."Ca urmare a faptului ca nu au intrunit votul majoritatii senatorilor prezenti, nu sunt declarati alesi ca reprezentanti ai societatii civile in CSM", se arata in raportul comisiei de numarare a voturilor.