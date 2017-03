Actual de Cluj: Sub control judiciar de 5 luni, viceprimarita Clujului isi anunta demisia/ Vezi reactia liderului UDMR, Kelemen Hunor

Citeste stirea integral pe Actual de Cluj

In aceste cinci luni de control judiciar Horvath nu si-a putut exercita functia de viceprimar si a anuntat ca isi ia concediu fara plata. "Se implinesc cinci luni de cand s-a instituit pentru mine interdictia de a-mi exercita functia. Controlul judiciar s-a prelungit de doua ori consecutiv, ultima e definitiva prin respingerea contestatiei mele in 6 martie. In aceste cinci luni am fost in concediu fara plata, care a insemnat practic ca nu am avut niciun venit", a spus ea. "Aceasta situatie a purtat toate restrictiile de incompatibilitate cu toate formele de ocupare. Aceasta interdictie ce mi se impune si care nu are nicio limita juridica, legala sau rationala as putea spune, ma conduce la concluzia si la decizia ca nu mai pot sa-mi asum aceasta stare de fapt, deci in urmatoarea sedinta a Consiliului Local, conform prevederilor legale, imi inaintez demisia din functia de viceprimar".