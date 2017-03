Victor Ponta: Nu ma inteleg cu dl Dragnea dar asta e strict problema mea personala / Despre masurile sociale: Mi-e teama ca impartim ce nu avem

"Trebuie sa mergem in sus, sa avem un surplus si sa-l folosim pentru salarii, pensii, investitii. Mie mi-este teama ca noi acum impartim ce nu avem, si zau ca nu-mi doresc sa se intample lucrul acesta", a spus Ponta, invitat la Romania TV.Liviu Dragnea "azi era preocupat sa plec eu cat mai repede din partid", a spus Ponta.Acesta a precizat ca si daca va fi nevoit sa plece din PSD nu se va inscrie probabil intr-un alt partid, inainte de adauga: "Nu ma inteleg cu dl Dragnea dar asta e strict problema mea personala".Fostul prim ministru a criticat si stilul de conducere practicat de actualul sau sef pe linie de partid, afirmand ca, atunci cand a fost el seful PSD, se consulta cu membrii partidului, dar Dragnea are un "stil de conducere mai personal".Ponta s-a aratat nemultumit si de modul in care a decurs dezbaterea de miercuri din Senat, in care a fost adoptata o declaratie care critica o serie de pozitii ale presedintelui Klaus Iohannis."Am stat vreo ora sa vad care e pozitia PSD, nu am vazut", a comentat acesta.Victor Ponta s-a plans si de faptul ca "nimeni din PSD" nu l-a intrebat nimic, in afara de premierul Sorin Grindeanu, care l-a "mai intrebat cate ceva".Pont s-a declarat nemultumit si de politica externa a Romaniei, afirmand din nou ca "singurii care mai conteaza" pentru Romania sunt tarile membre ale grupului de la Visegrad."In loc sa fim alaturi de ele, noi suntem cumva asa, cu Germania, cu Bruxellesul, pentru niste lucruri care ne vor dezavantaja", deoarece Romania nu va fi primita nici in spatiul Schengen, nici in zona Euro, a mai spus Victor Ponta.