VIDEO Noul prefect de Teleorman - un fost agent comunitar in Alexandria, cu facultatea inceputa la 37 de ani

Inainte de a fi agent comunitar, Florinel Dumitrescu a fost comandant de grupa in Corpul Gardienilor Publici Teleorman (1994 - 2006), potrivit biografiei de pe site-ul Senatului Romaniei. El a devenit senator in 2012 dupa ce a candidat pe listele PPDD.Dupa ce a terminat Facultatea de Drept, a fost angajat Consilier Juridic la Politia Comunitara Alexandria si apoi la Primaria Alexandria.In 2009 a terminat si un master in Stiinte Penale si Criminalistica la Universitatea Ecologica Bucuresti.Teleorman este fieful lui Liviu Dragnea, presedintele PSD.Imagini cu Florinel Dumitrescu din campanie electorala 2012