UDMR: Sub pretextul luptei anti-coruptie, in Romania are loc un proces de discreditare

"Sub pretextul luptei anti-coruptie, in Romania are loc un proces de discreditare, iar acest aspect este dovedit foarte clar si de dosarul pe care Parchetul de pe langa ICCJ l-a retrimis Directiei Nationale Anticoruptie, in baza caruia au fost aduse acuzatii nefondate la adresa lui Marko Attila si altor 9 persoane. Motivarea Curtii arata clar faptul ca, dosarul in baza caruia a fost intocmit rechizitoriul, nu a continut documente suficiente, intrucat nu este dovedit ca membrii ANRP ar fi supraestimat valoarea terenului", a declarat intr-un comunicat presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, dupa ce ICCJ a retrimis la DNA dosarul in care Marko Attila si alte 9 persoane, membri ai ANRP, au fost acuzati de acordarea unor despagubiri supraevaluate pentru un teren.Potrivit presedintelui executiv al UDMR, in anii precedenti Marko Attila a fost acuzat pe nedrept, deoarece dosarul intocmit de Parchet nu reflecta realitatea si nu este intocmit in conformitate cu procedura juridica necesara in astfel de cazuri. El mai spune ca Marko Attila nu a fost acuzat de fapte de coruptie in niciunul din dosarele de retrocedare, "singura lui vina fiind doar calitatea de membru al unei comisii, iar acest fapt a fost interpretat ca abuz in serviciu, fara sa se precizeze exact legile care au fost incalcate"."Cine va trage la raspundere DNA pentru ca a acuzat pe nedrept un om, afectandu-i, astfel, intr-un mod atat de grav viata si cariera?" se intreaba Porcsalmi Balint.In acelasi comunicat de presa, deputatul UDMR Marton Arpad considera ca decizia judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, de a restitui la DNA acest dosar, "pune sub semnul intrebarii metodele folosite in lupta anti-coruptie".Marton Arpad a punctat faptul ca "UDMR nu pune la indoiala legitimitatea si necesitatea luptei impotriva coruptiei in Romania, dar superficialitatea, hartuielile inutile, nu ar trebui sa faca parte din acest proces"."Consideram necesara eradicarea fenomenului coruptiei, dar nu putem fi de acord cu metoda prin care, in lipsa unei anchete si documentari minutioase, oamenii sunt stigmatizati, arestati, fara a avea dreptul la prezumtia de nevinovatie, deoarece Romania nu a ratificat aceasta directiva europeana. Ne confruntam cu o lipsa grava de separare a puterilor in stat. Parlamentul este singurul for pentru a elabora legi care a fost imputernicit de alegatori pentru dezbaterea legilor. Trebuie redat Parlamentului rolul sau real, in scopul de a putea efectua o auto-examinare, si de a putea examina valabilitatea si acuratetea legislatiei in vigoare", a spus Marton Arpad.Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis definitiv marti restituirea la DNA a dosarului in care fostul deputat Ioan Oltean era acuzat, alaturi de Crinuta Dumitrean, fost presedinte al ANRP, de acordarea unor despagubiri supraevaluate pentru un teren, prejudiciul fiind de aproape 100 de milioane de lei.Potrivit deciziei Instantei supreme, motivul restituirii il constituie faptul ca rechizitoriul a fost neregulamentar intocmit de catre DNA, iar neregularitatea rechizitoriului nu a fost remediata la timp de procurori, astfel incat nu se poate stabili obiectul sau limitele judecatii. In acest dosar erau inculpati Dumitrean Crinuta Nicoleta, Alexandru Lacramioara, Constantinovici Rodica, Teodorescu Catalin Florin, Baciu Remus Virgil, Oltean Ioan, Negurici Sergiu, Diacomatu Sergiu, Marko Attila Gabor si Rotaru Mihai.