Sorin Grindeanu: Eu cred ca Victor Ponta trebuie sa ramana in PSD

"Eu cred ca Victor Ponta trebuie sa ramana in PSD. A condus unul dintre cele mai performante guverne de dupa Revolutie, nu un guvern, mai multe chiar", a spus Grindeanu, intrebat la Guvern despre acest subiect."Pe scurt, parerea ea e ca Victor Ponta trebuie sa ramana in PSD, fost presedinte al PSD, si eu cred ca asa se va si intampla", a adaugat el.Sorin Grindeanu a caracterizat insa drept "speculatii" faptul ca s-ar fi discutat cooptarea lui Ponta in Guvern.Victor Ponta a anuntat miercuri ca isi va depune demisia in alb din PSD, urmand ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, sa dispuna de aceasta demisie."Asta e dreptul la care tin cel mai mult, sa imi spun opinia. Daca deranjez, de astazi eu ii trimit demisia in alb lui Liviu Dragnea si cand il supar foarte tare ... Dar sa tac eu nu tac. Sustin in continuare guvernul Grindeanu, nu am nicio conspiratie in minte. Ultima mea conversatie a fost in decembrie cand m-a sunat daca este adevarat ca ma intalnesc cu Banicioiu, Teodorovici sa 'conspiram'. Am inchis telefonul, m-am filmat - eram la 3000 de km distanta, si i-am trimis" le-a spus Ponta ziaristilor, la Parlament.Liviu Dragnea a declarat ca nu va semna demisia in alb a lui Victor Ponta: "Nu voi activa demisia in alb a lui Victor Ponta, sper sa-i treaca supararea".