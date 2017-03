Victor Ponta: Imi doresc cel mai tare ca Guvernul Grindeanu sa aiba bani de salarii. Deocamdata sunt speriat ca nu o sa fie usor

"Nu cred ca poti sa tii masuri sociale daca nu merge economia. Am marit si eu ceva salarii la viata mea, ca sa zic asa, si stiu ca toti vrem sa marim salarii si eu as vrea sa am salariul mai mare, problema este sa fiu sigur de unde dau salariile alea si pensiile pe termen lung. Imi doresc cel mai tare ca Guvernul PSD, Guvernul Grindeanu sa aiba succes si economic, cum am avut noi, si sa aiba si bani de salarii. Dati-mi voie deocamdata sa fiu speriat ca nu o sa fie atat de usor", a afirmat Victor Ponta.El a mai sustinut ca in Romania, in afara de dosare penale, nu se mai discuta despre nimic altceva: "Eu ma uit, pe baza experientei pe care am avut-o in trei guverne, nu numai in guvernarea 2012 -2015, in jurul Romaniei lucrurile merg prost. Europa are niste mari probleme, o sa avem alegeri. Germania, Franta, Olanda, Bulgaria, Serbia sunt vecinii nostri. Noi parca traim in Noua Zeelanda. Chiar nu ne intereseaza ce se intampla in Serbia, in Bulgaria? Noi traim intr-o lume a noastra, suspendati. In jurul nostru lucrurile merg prost, aici, in Romania, in afara de dosare penale, nu vorbim despre altceva."Potrivit lui Victor Ponta, cresterea economica vine dupa masurile luate in anii anteriori cand la guvernare era Cabinetul sau."Am o problema cu care nu ma pot impaca cu niciun guvern. A trecut iarna cand au duduit cazanele la Turceni si la Rovinari. Acum nu o sa mai cumpere nimeni energie de la Hunedoara si nu as vrea ca pe guvernarea PSD sa ne trezim cu Oltenia si Hunedoara puse pe butuci. As vrea sa fie salvate. Nu am vazut nicio chestie serioasa: ministrul e bolnav, nu e bolnav, secretarii de stat se numesc, nu se numesc, habar n-am", a incheiat Victor Ponta.