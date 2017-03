Turcan acuza UDMR ca devine "din ce in ce mai mult" parte a colitiei de guvernare

"Azi am observat cu mare parere de rau cum UDMR devine din ce in ce mai mult parte a coalitiei de guvernare. Faptul ca deja beneficiaza de functii in Guvernul Romaniei, faptul ca deja negociaza anumite avantaje in parteneriat cu cei care detin guvernarea, ne arata ca UDMR a intrat cu arme si bagaje in coalitia PSD-ALDE", a declarat Raluca Turcan, potrivit News.ro.Ea a spus ca spera ca in ceea ce priveste parcursul european, stabilitatea institutiilor statului si lupta impotriva coruptiei UDMR "sa fie de partea corecta si europeana a baricadei".Declaratia presedintelui interimar al PNL vine in contextul in care UDMR si-a declarat, miercuri, sustinerea fata de declaratia critica la adresa presedintele Klaus Iohannis si a CSM adoptata de plenul reunit la propunerea presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu. UDMR a fost singurul partid care nu face parte din coalitia de guvernare si a adoptat o pozitie favorabila in Parlament cu privire la proiectul de declaratie propus de Tariceanu.