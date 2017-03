Liviu Dragnea despre Victor Ponta: Daca imi va trimite o demisie in alb nu o voi activa. Sper sa ii treaca supararea

Liviu Dragnea a sustinut ca "Eu am mai vorbit cu Victor Ponta", dupa ce fostul lider al PSD afirmase ca ultima sa convorbire telefonica avuta cu Liviu Dragnea a fost in luna decembrie."Victor Ponta poate sprijini partidul, poate intra in Guvern. Nu il impinge nimeni afara si sper sa ii treaca motivele de suparare. Este un om cu experienta, a fost presedinte de partid, a fost prim ministru", a adaugat Liviu Dragnea.Victor Ponta a anuntat miercuri ca isi va depune demisia in alb din PSD, urmand ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, sa dispuna de aceasta demisie. "Asta e dreptul la care tin cel mai mult, sa imi spun opinia. Daca deranjez, de astazi eu ii trimit demisia in alb lui Liviu Dragnea si cand il supar foarte tare... Dar sa tac eu nu tac" a spus Ponta la Parlament.