UPDATE Victor Ponta a anuntat ca isi va da demisia in alb din PSD, pe care Dragnea sa o foloseasca daca "il supara foarte tare"

… Dar sa tac eu nu tac. Sustin in continuare guvernul Grindeanu, nu am nicio conspiratie in minte. Ultima mea conversatie a fost in decembrie cand m-a sunat daca este adevarat ca ma intalnesc cu Banicioiu, Teodorovici sa 'conspiram'. Am inchis telefonul, m-am filmat - eram la 3000 de km distanta, si i-am trimis" le-a spus Ponta ziaristilor, la Parlament.Intrebat daca mai exista o relatie de prietenie intre el si Dragnea, Ponta a spus: "Nu. Sa fim seriosi. Dragnea e om politic, eu nu mai sunt, pot spune exact". El a confirmat si ca Liviu Dragnea a fost invitat la intalnirea pe care Ponta urma sa o organizeze cu toti fostii ministri din cabinetul pe care l-a condus.Pe de alta parte, cand a fost intrebat daca a vorbit cu Liviu Dragnea, fostul premier a afirmat ca nu au mai vorbit de anul trecutIntrebat si de legatura dintre fundatia Black Sea Regional Projects, pe care a infiintat-o in februarie anul trecut si viitorul sau politic, Ponta a raspuns: "Nu confundati lucrurile, una este fundatia si alta este activitatea mea de deputat de Gorj".Amintim ca fundatia este condusa de Victor Ponta, care deţine funcţia de preşedinte, iar Daniel Constantin (ALDE), Nicolae Bănicioiu (PSD) şi Mirel Palada sunt vicepreşedinţi, în timp ce membru onorific este fostul premier al Georgiei Irakli Garibashvili. Totodată, membri ai fundaţiei sunt şi foşti miniştri din Cabinetul Ponta - fostul ministru al Finanţelor Eugen Teodorovici, fostul ministru de Externe Titus Corlăţean şi fostul ministru al Cercetării, Mihnea Costoiu.