Serban Nicolae: Categoric, Liviu Dragnea a vorbit in nume personal despre legea gratierii, nu a fost luata o decizie la nivelul partidului

"A porni de la premisa ca toti trebuie sa avem o opinie publica, asa cum era pe vremuri, cu opinia unica ce emana de la partid si de la conducatorul iubit... Mie mi se pare ca este o perioada de mult depasita. Din punctul meu de vedere, dreptul la opinie este un lucru firesc, mai ales in Parlament, acolo unde se propun dezbateri", a declarat Serban Nicolae.Senatorul PSD a mai spus ca Liviu Dragnea a vorbit in nume personal, nu in calitate de presedinte al partidului, atunci cand a afirmat ca nu este de acord ca de legea gratierii sa beneficieze si cei condamnati pentru fapte de coruptie."Categoric, stiti foarte bine ca nu s-a decis la nivelul conducerii partidului vreo pozitie cu privire la aceasta chestiune (...) Eu nu sunt deloc suprins de dreptul la opinie, de faptul ca oamenii au opinii diferite si ca pot sa le exprime. Ma surprinde faptul ca altora li se pare anormal ca doi oameni sa aiba opinii diferite. Este opinia domniei sale, a domnului Dragnea, este opinia domniei sale, in cazul domnului Toader, este opinia mea, in cazul meu. Lucrurilea astea sunt supuse dezbaterii", a mai adaugat social-democratul."Nu se pune o asemenea problema si nici nu cred ca partidul se va intruni ca sa-mi ceara sa-mi retrag niste amendamente. Cel mult poate decide sa le respinga, parlamentarii PSD sa nu sustina (...) Am vazut foarte multe speculatii pe tema asta, desi e destul de greu, pentru ca avalansa de ineptii este inepuizabila si mi-e foarte greu sa tot gasesc argumente, sa tot explic de ce oamenii sunt fie foarte prosti, fie foarte ticalosi. Nu am facut nicio propunere in calitate de lider PSD, nicio propunere in calitate de presedinte de comisie, ci in calitate de senator. (...) Imaginatia unora e foarte bogata, probabil ca au foarte mult timp la dispozitie", a mai spus liderul senatorilor PSD.Senatorul PSD, Serban Nicolae, a depus, luni, un amendament la proiectul de lege privind gratierea, aflat in dezbatere in Comisia juridica de la Senat, prin care condamnatii pentru luare si dare de mita, trafic de influenta si abuz in serviciu pot fi gratiati. El a explicat ca nu crede ca "cei care sunt corupti trebuie sa stea trei intr-un pat in conditii de igrasie, de igiena precara".Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca el nu sustine gratierea pentru fapte de coruptie si a subliniat ca, oricum, doar legea gratierii nu rezolva problema supraaglomerarii penitenciarelor, fiind necesare investitii in infrastructura.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti, despre amendamentul depus de senatorul PSD Serban Nicolae la proiectul Legii gratierii, ca "daca vorbim riguros", nu se gratiaza coruptii, ci pedepsele pentru faptele de coruptie. Toader a precizat ca este exclus sa nu se recupereze prejudiciul, iar amendamentul proiectul Legii gratierii este o initiativa personala, pe care Serban Nicolae trebuie sa o sustina, avizul Ministerului Justitiei fiind pe forma proiectului aprobat de Guvern.