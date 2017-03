SURSE Dragnea a invitat UDMR la guvernare / Liderul PSD l-a vrut si pe Victor Ponta in cabinetul Grindeanu / Care sunt mizele acestor mutari

Vezi in text de ce l-a dorit Liviu Dragnea pe fostul premier in Guvernul Grindeanu si ce i-ar fi raspuns Victor Ponta

Daca PSD reuseste sa convinga UDMR sa intre la guvernare, noul cabinet va trebui sa treaca prin Parlament deoarece se schimba culoarea politica a majoritatii. Or, printr-o astfel de miscare Dragnea ar putea pune in discutie mai multe posturi de ministri, inclusiv a premierului Grindeanu, daca doreste sa o faca. Or, relatiile dintre cei doi s-au racit considerabil dupa anularea ordonantei 13 in mod unilateral.Apoi, discutiile privind eventuala cooptare la guvernare a UDMR ar slabi capacitatea de negociere a gruparii Ponta si a lui Daniel Constantin din ALDE, care ameninta majoritatea lui Dragnea in Parlament.De altfel, potrivit surselor HotNews.ro, Dragnea ar fi dorit sa-l propuna pe Victor Ponta intr-o functie de ministru in Guvern tocmai pentru a-l calma pe fostul premier, dar ar fi fost refuzat de Sorin Grindeanu. Potrivit surselor HotNews.ro, Ponta ar fi fost de acord cu numirea, dar i-ar fi transmis lui Dragnea ca nu va fi acceptat niciodata de Klaus Iohannis in vreo functie in Guvern.Reamintim ca Victor Ponta a avut in ultima pieroada o serie de intalniri cu premierul Grindeanu la sediul Guvernului. Din tabara fostului premier, la ultima remaniere guvernamentala, Dragnea a reusit totusi sa o impuna pe Rovana Plumb, in semn de curtoazie fata de tabara Ponta.Coalitia PSD-ALDE a semnat un protocol de colaborare parlamentara cu UDMR in decembrie 2016, care prevede intre altele o analiză pe fiecare sesiune parlamentară referitoare la stadiul acestei colaborări.Cel mai probabil, UDMR va solicita ca de obicei cel putin doua ministere si o functie de vicepremier, insa Kelemen Hunor nu este interesat sa intre in executiv, au mai declarat pentru HotNews.ro sursele citate.Pe de alta parte, liderii maghiari doresc ca PSD sa comita o serie de gesturi simbolice in privinta unor teme sensibile (problema utilizarii limbii materne in scoli, problema steagurilor, a liceului romano-catolic din Targu Mures etc) pentru a putea justifica ulterior in fata propriului electorat o eventuala intrare la guvernare alaturi de partidul condus de Dragnea.Potrivit unor surse, Kelmen Hunor s-ar afla in relatii politice proaste cu Liviu Dragnea inca de pe vremea cand acesta conducea Ministerul Dezvoltarii, prin urmare sansele de a intra la guvernare ar fi destul de mici. Pe de alta parte, exista o presiune interna in UDMR pentru intrarea la guvernare, deoarece partidul s-a decuplat de la resurse odata cu iesirea din Guvernul Ponta in urma cu mai bine de doi ani.In plus, UDMR ar fi primit “unda verde” pentru o eventuala intrare la guvernare inclusiv din partea FIDESZ-ului condus de Viktor Orban, daca acesta mutare se va dovedi profitabila pentru minoritatea maghiara.PSD a comis in ultimele zile gesturi de curtoazie fata de UDMR. De pilda, fostul deputat Laszlo Borbely a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, anunta Agerpres. Decizia premierului Sorin Grindeanu a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Nu este clar insa daca Borbely a fost impus in Guvern de Liviu Dragnea sau propunerea ii apartine premierului Grindeanu.Pe de alta parte, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor a anunţat, luni, Biroul permanent în privinţa constituirii unei subcomisii pentru minoritatea maghiară care se va ocupa cu problemele apărute la folosirea limbii maghiare şi a simbolurilor.Potrivit unei note a comisiei depuse la Biroul permanent, scopul acestei subcomisii este acela "de a stabili un cadru pentru combaterea discriminării etnice, precum şi pentru rezolvarea problemelor ivite cu privire la folosirea limbii maghiare şi pentru folosirea simbolurilor minorităţilor".