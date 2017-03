Initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei pentru redefinirea familiei a primit aviz pozitiv din partea Comisiei Juridice / Eugen Nicolicea catre jurnalisti: Nu ma apuc acum sa fac abc-ul dreptului, doriti sa impuneti un punct de vedere

Vezi in text dialogul aprins dintre jurnalisti si Eugen Nicolicea, presedintele Comisiei Juridice, si cum isi motiveaza votul singurul deputat care a votat impotriva

“Proiectul va intra pe ordinea de zi la o data pe care o va decide Biroul Permanent si noi (deputatii - n.red) va trebui sa decidem cu votul a doua treimi, daca aceasta initiativa este aprobata de catre Camera. Aceeasi procedura va fi si la Senat. Daca vor exista deosebiri intre cele doua forme (n.r. - adoptate de cele doua Camere), va exista o comisie de mediere. Raportul comisiei de mediere se va intoarce dupa aceea la camera care nu a fost de acord in prima faza. Daca este acceptata, este in regula. Daca nu, plenurile reunite vor decide cu votul a trei patrimi cu privire la textul final. Tinand cont de aceasta procedura de mediere, am rugat colegii care au avut initiativa de a mai face doua amendamente - bune in esenta, pentru ca se refereau la ocrotirea speciala a familiei - sa nu le mai faca, pentru ca exista riscul la Senat sa existe forme diferite si, de asemenea, sa ne indepartam de initiativa cetateneasca care nu se referea decat la definitie si sa micsoram astfel sansele sa fie adoptata. Colegii au inteles, nu si-au mai depus aceste amendamente, pe care i-am rugat sa le prezinte ca sa vedeti ca erau amendamente benefice pentru familie, dar pentru a nu taia din sansele de reusita ale acestei initiative si le-au retras.", a explicat presedintele Comisiei Juridice a Camerei Deputatilor, Eugen Nicolicea.Intrebat de jurnalisti, de ce o initiativa legislativa venita de la cetateni nu poate fi modificata, dar una de la guvern, spre exemplu, poate fi modificata de parlamentari, Nicolicea a raspuns ca ambele pot fi modificate in comisie potrivit procedurii, insa in acest caz "vorbim de marirea sanselor de reusita" a proiectului de lege."Nu am vorbit de faptul ca nu poti sa o imbunatatesti. Am vorbit de faptul ca procedura spune ca daca ai forme diferite intr-o camera sau in alta, intervine procedura de mediere si pe urma trebuie sa o votezi cu trei patrimi. Trei patrimi e mai greu de obtinut decat doua treimi. Vorbim de marirea sanselor de reusita. Daca faci o procedura care te trimite la trei patrimi, inseamna ca ai ingreunat.", a raspuns Nicolicea.Ulterior, jurnalistii prezenti la sedinta Comisiei l-au intrebat pe presedintele Comisiei ce se intampla in cazul familiilor mono parentale sau daca modificarea Constitutiei in forma propusa de initiativa cetateneasca ar exclude posibilitatea unei legi a parteneriatului civil. Eugen Nicolicea a spus ca nu considera ca au existat critici din partea parintilor singuri, ci "din partea parintilor singuri care nu au inteles Constitutia". Presedintele Comisiei Juridice s-a aratat deranjat de intrebarile jurnalistilor pe care i-a intrebat acuzator daca incearca sa impuna un punct de vedere."Dumneavoastra (n.red. - jurnalistii) incercati sa va impuneti un punct de vedere acum? Ma scuzati, cred ca am fost destul de explicit. Daca mai repetam o data, s-ar putea sa nu fie vina mea ca nu intelegeti. (...) Evident ca (n.red - o mama si un copil) formeaza o familie. Va rog frumos sa va uitati la definitia din codul familiei. Nu ma apuc acum sa fac abc-ul dreptului pentru ca dvs. doriti sa impuneti un punct de vedere. Va urez o dupa-amiaza placuta. ", le-a spus Nicolicea jurnalistilor.Un singur deputat din Comisia Juridica a votat impotriva avizarii favorabile a proiectului de lege. Silviu Dehelean (USR) a explicat pentru HotNews ca prevederile constitutionale modificate prin initiativa cetateneasca exista deja in Codul Civil si nu considera ca aceasta modificare este necesara.“Prevederile care sunt modificate prin initiativa cetateneasca exista deja in Codul Civil si nu consider ca era necesara aceasta modificare. Pe de alta parte, consideram ca cu o ocazia acestei modificari se putea include in textul constitutonal si situatiile in care traiesc cupluri de facto, care au copii, nu sunt casatorite si reprezinta o familie”, a explicat pentru HotNews Silviu Dehelean, membru in Comisia Juridica, de disciplina si Imunitati a Camerei Deputatilor.Proiectul de lege privind initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei Romaniei, prin care se stabileste ca familia este intemeiata pe casatoria intre un barbat si o femeie, a fost inregistrata la Camera Deputatilor pe 13 februarie, unde a fost trimisa de la Senat, dupa ce s-a stabilit ca de fapt prima camera care trebuie sa il dezbata este Camera Deputatilor, si apoi Senatul.Initiativa cetateneasca semnata de circa 3 milioane de romani, ce vizeaza modificarea art. 48, alin. 1 din Constitutie, prevede ca "familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor". Actualul text al Constitutiei se refera la casatoria dintre soti.Amintim ca doi senatori PSD au depus anul trecut, pe 3 noiembrie, un proiect legislativ pentru organizarea si desfasurarea unui referendum national privind revizuirea Constitutiei . Proiectul de lege depus de PSD prevede ca cetatenii Romaniei sa fie chemati sa isi exprime vointa, prin vot, in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii propunerii de revizuire, iar cheltuielile pentru organizarea referendumului sa fie suportate de la bugetul de stat pe anul 2016, cerandu-se procedura de urgenta pentru adoptarea legii in Parlament.In octombrie anul trecut, presedintele Klaus Iohannis a declarat , intrebat ce parere are despre demersul de modificare a Constitutiei in sensul definirii casatoriei ca fiind exclusiv intre o femeie si un barbat, ca el este adeptul tolerantei si considera ca fiind "gresita" calea "fanatismului religios" si a solicitarilor ultimative. Iohannis a fost intrebat ce parere are despre initiativa celor 3 milioane de romani care au semnat pentru modificarea Constitutiei si precizarea clara ca o casatorie este o uniune intre o femeie si un barbat. Seful statului considera ca societatea trebuie sa revina la toleranta si "acceptarea celuialt"."Acceptarea celuilalt cu bune si rele. Nu suntem toti la fel. Nu toate grupurile etnice si toate grupurile religioase sunt la fel. Este gresit sa dam ascultare sau sa mergem pe calea fanatismului religios si a solicitarilor ultimative. Eu nu cred in ele si nu le sprijin", a afirmat Klaus Iohannis, potrivit News.ro.