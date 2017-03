Sorin Grindeanu: Modernizarea infrastructurii rutiere, in atentia Guvernului. Ma voi implica personal in recuperarea uriaselor intarzieri

Dosare Juridice - Protectia datelor cu caracter personal

In sistemul Directivei 95/46/CE privind protectia datelor cu caracter personal, Statele Membre puteau opta ca, la nivel national, controlul prelucrarilor de date sa fie realizat fie in baza notificarilor prealabile cu privire la prelucrarea datelor (Sistemul Notificarilor); fie de catre persoane specializate si independente numite de catre operatori si, dupa caz, de catre persoanele imputernicite - asa-numitii ofiteri de conformitate (DPO) (Sistemul DPO). Unele State Membre (cum ar fi Germania) au adoptat Sistemul DPO, in timp ce altele (inclusiv Romania) au apelat la Sistemul Notificarilor.

Regulamentul UE 2016/679 instituie o schimbare de paradigma, in sensul in care, pe de o parte, elimina in mod absolut Sistemul Notificarilor, iar pe de alta parte impune numirea unui DPO pentru anumite situatii.