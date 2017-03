Raluca Turcan: PSD isi continua planul ticalos. Senatul a adoptat un act normativ care impune lipsa de transparenta in cheltuirea banilor publici

"PSD isi continua planul ticalos in Parlament, dovedindu-si inca o data naravul. Azi, Senatul a adoptat OUG 9, prin puterea majoritatii parlamentare PSD-ALDE, un act normativ care impune lipsa de transparenta in cheltuirea banilor publici, posibilitatea utilizarii discretionare a fondurilor publice, suspendarea singurelor prevederi care impuneau rigoare bugetara si erau sanctionate penal prin Legea finantelor publice", a scrie presedintele interimar al PNL, pe pagina sa de Facebook.Raluca Turcan adauga ca "Trebuie sa intelegem cu totii ca PSD-ALDE are o singura reteta de guvernare pe care stie sa o aplice: capusarea statului in interesul gastii de partid. Pentru acest lucru mimeaza apararea interesului public, prin promisiuni fantasmagorice, iar singurul lucru concret si realizabil al acestei guvernari este spolierea resurselor publice. Faptul ca primesti un vot in alegeri nu iti da dreptul sa faci orice, iar acest lucru nu pare a fi inteles nici acum de PSD si ALDE.""Planul lor continua maine cu Legea pentru gratierea colectiva, in vreme ce OUG 6 si 9 ajung in Camera Deputatilor pentru decizia finala. PNL va utiliza de toate parghiile institutionale pe care le are la dispozitie ca partid de Opozitie pentru a bloca derapajele majoritatii PSD-ALDE", incheie presedintele PNL.