Legea de aprobare a Ordonantei de Urgenta prin care se elimina plafoanele pentru cheltuielile autoritatilor publice a fost adoptata de Senat

OUG 9/2017 contine un articol prin care se suspenda pana la 1 ianuarie 2018 o serie de prevederi referitoare la creditele de angajament din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice. Printre acestea se afla si obligativitatea ca sumele angajate prin Legea bugetului sa nu poata fi depasite de catre ordonatori, iar angajarea cheltuielilor din aceste bugete sa se faca numai in limita creditelor bugetare aprobate.Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative a fost adoptat cu 64 de voturi pentru si 41 impotriva, in forma propusa de Guvern, senatorii Comisiei de munca, sesizata pe fond, acordand saptamana trecuta raport favorabil fara amendamente proiectului de lege pentru aprobarea OUG 9/2017.In timpul dezbaterilor din Senat, Traian Basescu a afirmat ca PMP va vota impotriva Legii de adoptare a Ordonantei 9: "Vreti sa suspendam cu totul disciplina in finantele publice locale? Abia s-a facut putina rigoare in utilizarea banilor publici in administratia locala si centrala."Si senatorul PNL Carmen Harau a facut apel sa nu se voteze "aceasta trasnaie", sustinand ca OUG 9 "anunta practic disponibilizari in administratie".De asemenea, grupul USR a anuntat ca nu sustine aceasta Ordonanta.