Serban Nicolae despre amendamentele la proiectul legii gratierii: Ar beneficia aproximativ 2.700 de persoane. Nu cred ca cei care sunt corupti trebuie sa stea 3 intr-un pat, in conditii de igrasie, de igiena precara    

"Eu nu cred ca cei care sunt corupti trebuie sa stea trei intr-un pat, in conditii de igrasie, de igiena precara. (...) Daca Romania va fi obligata sa plateasca despagubiri va plati, si pentru corupti, si pentru evazionisti, pentru toate categoriile de infractori. (...) Am o cifra estimativa, undeva la 2.700 de persoane ar beneficia de efectele acestei gratieri, deci o cifra de sub 10% de persoane aflate in sistemul de detentie in Romania. Fata de cele peste 8.000 de persoane aflate in plus fata de disponibilul din penitenciar chiar si asa in conditii precare eu cred ca nu este o cifra foarte mare. De altfel, la ultima gratiere colectiva in Romania, au iesit 3.000 de persoane. Nu exista niciun element in societate care sa duca la concluzia ca societatea a fost inspaimantata, ca a fost infricosata de faptul ca vor iesi criminalii, violatorii, talharii la drumul mare din inchisoare si ca ar fi cineva in pericol", a mai afirmat Serban Nicolae.Serban Nicolae mai sustine ca nu s-a gandit la colegii sai din partid atunci cand a propus amendamentele la proiectul de lege privind gratierea si, de asemenea, a precizat ca a facut aceste amendamente din proprie initiativa, fara sa fie necesara o discutie pe aceasta tema in PSD."Cand faci o lege nu ai cum sa te gandesti la cineva, pentru ca exista si reversul. Asa cum unii se gandesc la o lege sa nu scape Ionescu, ar insemna ca ceilalti se gandesc la o lege cum sa fie condamnat Ionescu, ceea ce e la fel de gresit din punctul meu de vedere. Rationamentul asta rudimentar este superficial si este foarte-foarte politicianist, el este practic expresia a ceea ce eu am numit in fata Curtii Constitutionale 'analfabetism profesional'. (...) Daca aveam girul partidului as fi facut o propunere in numele grupului parlamentar al PSD. Din punctul meu de vedere, este stupid sa tot invocam girul partidului pentru amendamente care sunt supuse dezbaterii. Pot sa discut in partid decizii, dar subiecte de dezbatere este deja penibil. E adevarat ca unii s-au invatat sa nu aiba drept la opinie, sa nu aiba niciodata o parere proprie, sa se ascunda sub decizia politica, dar aici nu e vorba de decizie, sunt subiecte in discutie, sunt subiecte in dezbatere, sunt teme care fac obiectul acestei analize in comisie", a afirmat senatorul PSD.Serban Nicolae mai considera ca "Daca deranjeaza chiar si dezbaterea e foarte greu sa mai argumentezi ceva, pentru ca vin unii care spun ca ei au detinut tot adevarul, l-au confiscat, sunt unicii detinatori ai acestuia si atunci toata discutia este inutila", el exprimandu-si regretul ca o parte a presei lanseaza speculatii inainte de dezbaterea publica.Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a transmis colegilor sai din Comisia Juridica amendamentele pe care le va depune marti la proiectul legii gratierii , iar unul dinte acestea prevede faptul ca se gratiaza si cei condamnati pentru infractiuni de coruptie, inclusiv luare de mita, dare de mita, trafic de influenta si abuz in serviciu, potrivit documentului obtinut de HotNews.ro.Concret, senatorul propune eliminarea articolelor care se refera la infractiunile de coruptie - art. 289-294 precum si a articolului 297, care se refera la abuzul in serviciu, sau a articolul 269 - favorizarea faptuitorului - prevazute in noul Cod Penal, dar si cele din vechiul Cod Penal, din lista pedepselor pentru care nu se beneficiaza de gratiere, asa cum apare acum in proiectul legislativ.