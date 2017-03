Raluca Turcan: PNL va vota impotriva proiectului gratierii / PSD vrea sa se aplice si celor care acum sunt in afara penitenciarelor

"Gratierea trebuie vazuta ca o masura de clementa si PNL considera gratierea ca o masura de clementa. In acelasi timp, proiectul propus de PSD nu rezolva nici problema suprapopularii din penitenciare, nici problema legata de conditiile de detentie si, in acelasi timp, nu este vazuta - asa cum arata proiectul - ca o masura de clementa, ci mai degraba un subterfugiu pentru a favoriza din nou cativa potentati politici. Asadar, PNL, cu privire la proiectul de gratiere propus de PSD va depune amendamente prin specialistii pe care ii avem in comisiile de specialitate, vom prelua o parte din amendamentele propuse de CSM, insa asa cum se prefigureaza proiectul gratierii propus de PSD merita sa fie votat impotriva si PNL va vota impotriva proiectului gratierii asa cum a fost el transmis", a declarat Raluca Turcan.Ea a precizat ca au mai fost depuse amendamente de catre membrii PSD la proiectul initial al gratierii, dar acestea nu aduc imbunatatiri, ci "se ia in calcul salvarea celor care au fost condamnati pentru coruptie"."Dupa ce ca nu era vazut ca un program de imbunatatire a conditiilor de detentie sau ca o masura de clementa, vedem din nou ca se ia in calcul salvarea celor care au fost condamnati pentru coruptie sau pentru activitati asociate coruptiei. Nu putem sa sustinem un asemenea demers al PSD si se justifica inca o data votul impotriva", a subliniat liderul interimar al PNL.Turcan sustine ca PNL considera ca pentru a rezolva o parte din problemele cu care se confrunta oamenii din inchisori si intreg sistemul de detentie este nevoie de investitii in conditiile din penitenciare si este nevoie sa se discute despre achizitionarea bratilor electronice si folosirea acestora."In plus, este nevoie de dublarea personalului de probatiune si, nu in ultimul rand, sa se adreseze proiectul de gratiere celor care sunt cu adevarat in detentie. Din ceea ce se prefigureaza, PSD urmareste sa se aplice acest proiect si oamenilor care in momentul de fata sunt in afara penitenciarelor si sa fie salavati deja oameni care nu se afla in situatie de detentie, ceea ce inseamna in mod clar ca ideea depopularii penitenciarelor este ipocrit folosita", a aratat Turcan.Amendamentele vor fi facute de specialisti PNL in comisiile de specialitate, a completat Turcan.La randul sau, senatorul liberal Nicoleta Pauliuc a precizat ca PSD nu a inteles nimic din dorinta strazii, si anume ca transparenta si interesul cetateanului sa primeze."Dintr-o analiza atenta a acestui proiect si a acestor amendamente ne dam seama foarte clar ca interesul PSD si ALDE nu este depopularea penitenciarelor si incercarea de rezolvare a situatiei din penitenciare, ci mai mult grija lor permanenta ca acolitii politici sa nu ajunga sa-si ispaseasca pedeapsa in aceste conditii", a spus Pauliuc.