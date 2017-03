Eugen Nicolaescu: Nu am avut niciun fel de relatie cu Sebastian Ghita

Potrivit Digi 24, mai multe persoane din societati specializate in IT au depus marturii in fata procurorilor in care au explicat "cum ar fi actionat Sebastian Ghita in momentul in care ar fi solicitat mai multe sume de bani pentru a le asigura societatilor respective incheierea unor contracte cu statul si incasarea la timp a platilor".Din documentele de la Tribunalul Prahova ar reiesi ca Sebastian Ghita a sustinut ca poate interveni atat la Victor Ponta, cat si la alti fosti ministri pentru bunul mers al diferitelor contracte, arata Digi 24.Adevarul.ro citeaza declaratia unui martor cu identitate protejata facuta in februarie, la DNA, in cel mai recent dosar deschis pe numele fostului deputat PSD."Martorii le-au povestit procurorilor ca Ghita intervenea la diverse institutii ale statului cu ajutorul fostului premier al Romaniei Victor Ponta, sau al fostilor ministri Valeriu Tabara (Ministerul Agriculturii), Zsolt Nagy si Valerian Vreme (Comunicatii si Societati Informationale), Eugen Nicolaescu (Sanatate), dar si pe langa alti inalti functionari, directori din CNAS, sau din Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Un martor sub acoperire, care activeaza in piata contractelor IT, a dat un exemplu concret si a adus ca dovezi mai multe documente financiare. Este vorba de o licitatie organizata de CNAS, privind proiectul 'Cardul de Sanatate'. Martorul a explicat ca licitatia a fost castigata, in aprilie 2012, de firmele HP si Novensis, iar Siveco Romania era subcontractor", a scris ziarul Adevarul.Digi 24 mai sustine ca Sebastian Ghita aflase ca procurorii il cerceteaza in cel de-al cincilea dosar penal, inainte sa dispara din tara.