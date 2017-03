ANI solicita Senatului vacantarea locului de senator a lui Cristian-Dan Marciu (PSD), declarat incompatibil printr-o decizie definitiva a ICCJ din martie 2015

"Avand in vedere prevederile legale incidente, va rugam sa luati act de situatia de incetare a mandatului si sa supuneti votului plenului camerei adoptarea hotararii prin care se vacanteaza locul de senator al domnului Marciu Ovidiu Cristian Dan, ca urmare a faptului ca Raportul de evaluare nr. 30367/G/II/15.06.2012 a ramas definitiv prin Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 949/04.03.2015", se arata in solicitarea transmisa de ANI.Raportul ANI prin care senatorul Marciu a fost declarat incompatibil, anexat la solicitarea agentiei, a fost inaintat comisiei juridice care are termen doua saptamani pentru a emite un punct de vedere, a anuntat luni presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu."Agentia Nationala de Integritate (ANI) comunica raportul de evaluare privind pe domnul consilier judetean Marciu Ovidiu Cristian Dan, raport ramas definitiv prin necontestare prin care constata ca acesta s-a aflat in incompatibilitate intrucat in perioada exercitarii mandatului de consilier judetean intre anii 2008-2012 nu a respectat prevederile dispozitiilor art. 90 din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea demnitatilor publice, a functiilor publice si mediului de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei. S-a demonstrat faptul ca o societate cu capital privat, la care acesta detinea calitatea de asociat unic si functia de persoana fizica autorizata, au incheiat contracte de prestari servicii cu institutii publice aflate in subordinea Consiliului Judetean, in valoare de 17 509,99 lei.", se arata expunerea de motive a unei hotarari a Consiliului Judetean Giurgiu prin care Cristian Marciu si-a pierdut functia de vicepresdinte si consilier judetean, potrivit jurnalgiurgiuvean.ro Ovidiu-Cristian-Dan Marciu a fost ales senator in circumscriptia electorala nr. 19 din judetul Giurgiu.