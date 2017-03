Tariceanu, despre viitorul ALDE: Vom merge pe o formula de conducere unica, dupa congresul care va avea loc "cel mai probabil dupa Pasti"

"Acest lucru l-am discutat cu colegul meu Daniel Constantin si am convenit ca dupa congres aceasta formulata tranzitorie pe care am folosit-o dupa fuziunea celor doua formatiuni va fi abandonata. Deci, vom merge pe o formula de conducere unica. ", a declarat copresedintele ALDE.Intrebat cum comenteaza unele afirmatii aparute in spatiul public, potrivit carora intre cei doi presedinti ai ALDE ar exista un conflict, Tariceanu s-a limitat la a spune ca intre acesta si Daniel Constantin nu exista nici o divergenta in legatura cu congresul ALDE, primul de dupa alegerile parlamentare."In legatura cu congresul nu avem nici o divergenta din doua motive: Primul motiv este ca in statutul pe care noi il avem in momentul de fata - pe care l-am aprobat la congresul trecut - am hotarat ca dupa alegerile parlamentare se organizeaza imediat un congres la nivelul partidului. In al doilea rand am avut si o discutie politica cu domnul Daniel Constantin inainte de anul nou; nu stiu daca intre timp si-a schimbat punctul de vedere, nu mi-a transmis acest lucru. Avand in vedere aceste doua chestiunii, cel mai probabil dupa Pasti vom organiza congresul. In momentul de fata sunt o serie de organizatii care au solicitat acest lucru in organismele statutare.", a mai declarat Tariceanu.