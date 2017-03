USR vrea modificarea Regulamentului Parlamentului: "Cetatenii trebuie sa poata participa la procesul legislativ mai usor"

"Ne-am propus un set de masuri foarte concrete pentru a avea un Parlament mai transparent, mai deschis si in care cetatenii sa poata participa in procesul legislativ mult mai usor. E vorba in primul rand de inregistrarea si transmiterea live a tuturor sedintelor de comisii, de consemnare in mod electronic a votului membrilor din comisii. Aceste comisii in momentul de fata si sedintele lor nu sunt decat prin exceptie transmise tv sau inregistrate pe site. Nu stim cum au votat cei din comisii decat daca avem un insider, de multe ori un userist care sa ne spuna ce s-a intamplat acolo", a afirmat Drula.O alta masura vizeaza amendamentele. "Aceste amendamente nu sunt disponibile la momentul depunerii lor, aflam de ele doar dupa ce s-a adoptat un raport in comisie", a completat el.Deputatul a sustinut ca USR doreste sa existe o platforma de consultare publica prin care oamenii sa poata vedea initiativele depuse si sa transmita comentarii."O alta masura este utilizarea formatelor editabile. Ultima masura din setul pe care l-am propus este sa avem o platforma de consultare publica care sa fie la nivelul anului 2017, prin care publicul sa vada ce initiative sunt astazi in discutie, sa poata sa puna comentarii. Speram sa fie adoptate si ar reprezenta o mica revolutie pentru transparenta si pentru participarea cetatenilor in procesul legislativ", a subliniat deputatul USR.Intrebat daca aceste propuneri sunt depuse intr-o forma la Parlament, el a spus ca saptamana aceasta vor transmite masurile pentru a fi modificat Regulamentul Camerei Deputatilor si al Senatului."Vom depune saptamana aceasta propuneri pe regulament. Noi am facut solicitarea in primul rand la nivel politic. La inceputul acesta de saptamana vom depune propunerile concrete pe regulament", a raspuns deputatul.Liderul USR, Nicusor Dan, a afirmat, la randul sau, ca a convenit cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ca toate sedintele din comisii sa fie transmise video, iar ordinea de zi a sedintelor de plen sa fie trimisa cu o saptamana inainte."Cu Liviu Dragnea am agreat doua lucruri. O chestiune este ca sedintele de comisii sa fie toate inregistrate video si puse online in momentul in care sunt inregistrate. Al doilea lucru este ca, intrucat ziua de joi este o zi de studiu individual, pentru ca deputatii sa o poata folosi cu adevarat pentru studiu individual sa avem de miercuri seara programul, orindea de zi a sedintelor care vor avea loc saptamana viitoare", a afirmat el.Deputatul USR a mai spus ca "Parlamentul are cea mai scazuta cota de incredere in randul populatiei si singura modalitate de a recastiga increderea cetatenilor este sa le spunem in mod deschis ce facem, sa facem activitatea transparenta".