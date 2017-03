Tariceanu: Domnul Preda n-a fost nominalizat de nimeni; infirm ca ar fi existat o astfel de discutie

"Astea nu sunt decat speculatii (posibila numire a lui Cezar Preda la sefia SIE si o intelegere intre seful statului si coalitia de guvernare pe aceasta tema n.r.) si n-a existat niciun fel de discutie nici macar intre Liviu Dragnea si mine, cu atat mai putin cu presedintele. Nu ca nu confirm, infirm ca ar exista o astfel de discutie sau ca ar fi existat o astfel de discutie si numele pe care l-am vazut evocat nu stiu de unde a aparut, dar... (...) Domnul Preda n-a fost nominalizat de nimeni", a declarat Tariceanu intr-o emisiune la B1 TV.El a spus ca, pentru a fi "feriti de riscuri" in viitor, directorul SIE trebuie sa fie o persoana "care sa poata face fata constrangerilor si responsabilitatilor functiei"."O sa discutam intai in alianta, parerea mea e ca trebuie sa gasim in primul rand o persoana care sa poata sa faca fata constrangerilor si, pana la urma, responsabilitatilor unei astfel de functii si nu e chiar un lucru foarte usor. Depinde ce vrem sa facem cu aceste servicii, daca vrem sa punem un om caruia sa-i dam o sinecura sau cineva gandeste in termenii astia, atunci e foarte simplu. (...) Cei care au fost cultivati, formati, educati (in proximitatea serviciilor de informatii n.r), nu. Trebuie sa vina oameni care (...) au convingeri democratice serioase (...) Dar eu vreau, pentru ca sa fim feriti de orice riscuri pe viitor, cei care conduc serviciile sa fie oameni care in primul rand sunt civili, ca sa spun asa, si inteleg ca trebuie sa existe o linie de demarcatie neta intre servicii si viata politica", a adaugat Calin Popescu Tariceanu.Presedintele Senatului considera ca serviciile de informatii nu trebuie sa fie prezente in presa, in politica, in justitie sau economie."Nu au serviciile ce sa se implice in viata politica, in deciziile politice sau ale justitiei sau economice. Adica serviciile trebuie sa-si vada de treaba lor, ca peste tot in lumea civilizata si nu trebuie sa existe o imixtiune a acestor servicii in alte zone in care pot sa produca distorsionari. Nu sunt de acord cu prezenta serviciilor in mass media, nu sunt de acord cu prezenta serviciilor in zona politica, a parlamentului, a guvernului, in zona economica, in zona justitiei, nu au serviciile ce sa caute. Serviciile trebuie sa-si duca activitatea conform menirii in care ele au fost gandite intotdeauna si in sensul in care functioneaza peste tot in lumea democratica si libera", a mai spus Tariceanu.