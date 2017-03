Ovidiu Raetchi (PNL): Domnule Dragnea, nu distrugeti ICR cu politicieni; nu transformati Institutul intr-un for propagandistic

"Chiar daca plajele din Brazilia nu sunt cel mai fericit indicator al unei aplecari spre cultura nationala, imi place sa cred ca acest subiect nu va este cu totul indiferent. Ca nu doriti sa figurati in istorie ca un politician care a compromis potentialul unor institutii culturale nationale. Coalitia de guvernare pe care o conduceti a anuntat ca doreste numirea unei noi echipe de conducere pentru ICR. Din nefericire, printre criteriile enumerate cu aceasta ocazie se afla si apartenenta politica", si-a inceput scrisoarea deputatul PNL.Raetchi a mai afirmat ca a devenit "de notorietate faptul ca pentru noua conducere a Institutului sunt vizati o serie de lideri politici din PSD"."Cu alte cuvinte, este o problema de saptamani pana cand cel mai important for de reprezentare al culturii romanesti va deveni in mod direct un instrument politic, gestionat de politicieni cu ideologie asumata. Din punctul meu de vedere - si, imi place sa cred, al intregii societati romanesti - aceasta este o mare eroare. Nivelul de performanta al ICR a fost intotdeauna direct proportional cu valoarea culturala dovedita a oamenilor care l-au condus si invers proportional cu subordonarea sa politica", a completat liberalul.Deputatul PNL a sustinut ca ICR a fost intotdeauna "partial expus" influentelor politice, dar nu a fost niciodata "un instrument explicit de partid"."E foarte greu sa poti egala performanta manageriala a unui Horia Roman Patapievici, avand in vedere expertiza sa culturala; e insa foarte usor sa distrugi toate proiectele incepute de acesta si de succesorii sai aducand in fruntea Institutului politicieni si clientele de partid. Cu toate ca ICR a fost intotdeauna partial expus influentelor politice, el nu a fost niciodata un instrument explicit de partid, pus in slujba pregatirii urmatoarei campanii prezidentiale a PSD", a subliniat Ovidiu Raetchi.El i-a mai transmis lui Liviu Dragnea ca "politicienii nu pot masura in mod obiectiv valoarea estetica si academica - din simplul motiv ca ei urmaresc obiective politice"."Aptitudinile dumneavoastra nebanuite de artist rock va pot ajuta, sper, sa intelegeti faptul ca promovarea proiectelor culturale pe criterii politice va anula capacitatea Romaniei de a exporta produse intelectuale de valoare, incurajand in schimb servilismul, mediocritatea patriotarda si solidaritatea de idei social-democrate", a completat liberalul.Deputatul considera ca, precum justitia, cultura trebuie lasata "in mainile unor oameni din "breasla", din societatea civila, din afara partidelor"."Va puteti gandi pentru conducerea ICR, domnule Dragnea, la scriitorii si artistii validati de piata, care au facut deopotriva performanta intelectuala si manageriala. Va puteti gandi la oameni de cariera din ICR. Puteti lua in calcul sute de tineri cu studii si doctorate la universitati occidentale de elita. Nu compromiteti in mod definitiv credinta acestor oameni intr-un sistem de selectie macar partial meritoriu si obiectiv, numind in fruntea institutiei care exporta cultura noastra de elita o mana de politicieni care au "meritul" de a va cunoaste personal", si-a incheiat Ovidiu Raetchi scrisoarea. Fostul senator PSD Georgica Severin, presedinte al Comisiei de cultura in mandatul trecut, este sustinut de social-democrati pentru preluarea functiei de director al Institutului Cultural Roman , functie detinuta in acest moment de Radu Boroianu, sustinut de ALDE, au declarat surse politice.