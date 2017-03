Korodi, despre proiectul de modificare a statutului parlamentarilor: Acum exista o ''situatie anormala'' pentru ca nu pot fi reangajati fostii consilieri care au lucrat la birourile parlamentare

Liderul grupului UDMR din Camera Deputatilor, Attila Korodi, a declarat duminica, pentru Agerpres, ca este nevoie de completarea legii privind Statutul deputatilor si senatorilor, intrucat in acest moment exista o ''situatie anormala'' si o ''interpretare ciudata'' si incorecta a legii, potrivit careia nu pot fi angajati fostii consilieri care au lucrat la birourile parlamentare.





''La ora actuala, Secretariatul General nu semneaza contractele de munca pentru birourile de circumscriptii electorale pentru angajatii care au mai fost angajati la birouri, pentru ca este aceasta interpretare foarte ciudata si incorecta a legii pe conflict de interese. Din cauza aceasta a fost scrisa si o scrisoare, inaintata din partea Biroului permanent catre procurorul general, procurorul general precizand ca daca exista reglementare in acest sens a institutiei, cum este Camera Deputatilor, care are nivel de lege, atunci aceea este luata in calcul'', a aratat Attila Korodi.





Deputatul UDMR a explicat ca, la foarte multe institutii, reangajarea unui consilier poate fi considerata conflict de interese si se poate ajunge chiar la condamnari penale.





''Este o anormalitate in Romania, acum probabil rezolvam o problema legata de Camera Deputatilor, dar la foarte multe institutii unde sunt consilieri a reangaja un consilier vechi poate sa ajunga, intr-o abordare rauvoitoare, sa fie cineva acuzat de conflict de interese si chiar condamnat'', a precizat Korodi.





Acesta a adaugat ca proiectul de lege a fost semnat de liderii de grup din Camera Deputatilor, mai putin de Raluca Turcan si Nicusor Dan.





''A fost semnat de liderii de grup, mai putin, in ultimul moment, de Raluca Turcan, nu am inteles de ce, pentru ca viceliderii liberali in Comitetul liderilor au fost de acord inainte, dar asta este. De asemenea, nu a mai fost semnat nici de Nicusor Dan'', a mai spus liderul deputatilor UDMR.