Mircea Ionescu-Quintus: PNL a rezistat peste 100 de ani; nu trebuie sa isi faca griji pentru viitor

"Am venit cu greu inaintea dumneavoastra si impreuna cu dumneavoastra aici pentru a va garanta viitorul stralucit al partidului nostru. Si pentru a va garanta, alaturi de un om pentru care am pretuire deosebita si sper sa treaca prin necazul pe care il traieste acum, domnul Vasile Blaga. Noi doi eram garantia si suntem garantia fuziunii acestui partid", a afirmat Mircea Ionescu-Quintus.Presedintele de onoare al PNL a spus ca are incredere in trainicia si victoriile formatiunii politice."Cred in trainicia si victoriile partidului nostru pentru ca (...) sunt cel mai batran si mai vechi membru al PNL. Sunt membru al PNL de 80 de ani. (...) Impreuna cu tatal meu am trait 100 de ani in acest partid. Va inchipuiti ca nimic nu mi-a putut clinti sau misca in vreun fel adeziunea la el si increderea in el", a subliniat Mircea Ionescu-Quintus.El le-a transmis liberalilor ca, daca partidul a rezistat peste 100 de ani, nu trebuie sa isi faca griji pentru viitorul pe care il va avea peste cateva luni."Daca a rezistat mult peste 100 de ani, de ce sa ne mai indoim de viitorul nostru pe care il asiguram peste cateva luni sau saptamani. (...) Nu am venit aici sa va vorbesc. Vorba multa saracia omului si suntem destul de saraci ca sa mai si vorbim", a spus presedintele de onoare al PNL.Liberalul a marturisit ca abia asteapta sa il felicite pe noul presedinte al PNL si sa il asigure de sprijinul sau."Abia astept (...) momentul in care sa felicit pe noul presedinte al PNL, sa il asigur de sprijinul meu si sa va asigur pe toti care luptam pentru victoria PNL", a conchis Mircea Ionescu-Quintus.