Cezar Preda (PNL): De frica de a fi de dreapta, PSD va trece banii de la autostrazi la salarii cu voturile noastre

Cezar Preda a spus ca, pentru el, care vine dintr-un partid care a batut PSD singur, scorul de 20% al PNL la parlamentare este un dezastru.Preda le-a spus participantilor ca, in opinia sa, PNL "inca nu este fuzionat", iar membrilor partidului le este frica sa recunoasca acest lucru. El a adaugat ca PNL trece inca prin chinurile fuziunii, si cu vorbe mieroase, si cu picioare la glezna, dar pana in 17 iunie vor fi presedinti unici de organizatii in toata tara.Preda a precizat ca toata lumea e concentrata pe competitia din PNL, dar nu aude nimic despre lupta cu PSD.El a vorbit despre "frica de a fi de dreapta": "In Parlament cand PSD va zice sa mutam banii de autostrazi la salarii noi vom ridica mana de frica sa nu zica lumea ca suntem impotriva cresterii salariilor".Cezar Preda a sustinut si necesitatea clarificarii legislatiei in privinta incompatibilitatilor si raspunderii penale a alesilor locali. "Suntem aparatorii statului de drept, al mersului european, dar nu inseamna sa ne lasam primarii sau administratia fara un cadru juridic corect, sa stie cand ridica mana", a spus vicepresedintele PNL.El a mentionat ca PNL are o treime din primarii Romaniei, dar trebuia sa aiba mai multi.In privinta alegerilor parlamentare, Cezar Preda a spus ca in toamna liberalii nu au avut curajul sa ia steagul, au aparat un om corect, cinstit, cu bun simt, dar nu au dat un mesaj si astfel au fost batuti de unii care au avut mesaj.