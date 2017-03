Presedintele PNL va fi ales intr-un congres convocat pe 17 iunie / Busoi: Daca exista un Ionel Bratianu in acest moment in PNL s-ar fi vazut. Trebuie sa ne bazam pe ce avem

Presedintele unic al noului PNL, rezultat din fuziunea formatiunii liberale cu PDL, va fi ales intr-un congres convocat in 17 iunie, la care vor participa 5.000 de delegati, transmite News.ro. Decizia a fost luata sambata.





Consiliul National de Coordonare al PNL a aprobat convocarea congresului partidului in 17 iunie, la Bucuresti.





Conform anuntului facut de catre presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, presedintele unic al partidului nu va putea fi ales de toti membrii PNL, insa la congres vor fi convocati 5.000 de delegati.





De asemenea, liderii partidului au decis, sambata, ca forul suprem de decizie al partidului sa nu se mai numeasca Conventie Nationala, ci Congres.





Pana acum, Ludovic Orban si Catalin Predoiu si-au anuntat intentia de a candida la sefia PNL.

Secretarul general interimar al PNL, Cristian Busoi, a afirmat, sambata, in Consiliul National de Coordonare, ca, daca era un Ionel Bratianu acum in PNL s-ar fi vazut, el sustinand ca liberalii trebuie sa se bazeze pe ceea ce au in partid, nu sa astepte liderul providential.In discursul rostit dupa validarea sa in functia de secretar general al formatiunii, Busoi a spus ca forta PNL va reveni din recastigarea procentelor de incredere ale electoratului si din organizatia interna. El a spus ca principala sa prioritate este sa inceapa sa discute cu organizatiile partidului pentru a discuta solutiile de recastigare a increderii electoratului."Daca exista un Ionel Bratianu in acest moment in PNL s-ar fi vazut. Sunt insa politicieni cu experienta si capacitate de organizare in partid si trebuie sa ne bazam pe ce avem. Sa asteptam un lider providential nu face bine", a sustinut Cristian Busoi.El a aratat ca "PNL are nevoie de mai putin orgoliu", iar in spatele liderului partidului trebuie coagulata o echipa care sa reuneasca si oameni cu experienta cu oameni cu mai putina experienta, oameni care vorbesc mai bine cu oameni care se pricep mai bine la organizare.Busoi a sustinut ca toti acestia trebuie sa fie oameni din partid, pentru ca, desi dezchiderea spre exterior nu trebuie sa lipseasca, s-a vazut ca solutiile din exterior nu au fost bune.