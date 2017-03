Turcan: Conducerea PNL a respins in unanimitate relaxarea criteriilor de integritate ale partidului

Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a anuntat, sambata, ca membrii Biroului Politic National au respins in unanimitate propunerea de modificare a Statutului astfel incat sprijinul politic sa fie retras doar in cazul unei condamnari definitive.

"As dori sa fac o precizare pentru ca am vazut o dezbatere in spatiul public legata de o propunere de relaxare a criteriilor de integritate care a venit din partea unor membri ai PNL. Aceasta a fost respinsa in unanimitate in Comisia pentru statut si, de asemenea, a fost respinsa in unanimitate in Biroul Permanent National, ceea ce inseamna ca nu se va lua in discutie in Consiliul National de Coordonare", a afirmat Raluca Turcan.

Intrebata de ce s-a respins aceasta propunere, in conditiile in care, la inceputul sedintei BPN, mai multi lideri PNL pareau decisi sa mearga mai departe cu modificarea Statutului, astfel incat condamnarea definitiva sa fie cea care decide retragerea sprijinului politic, liderul PNL a spus: "S-a luat aceasta decizie tocmai pentru ca PNL si-a asumat sa respecte criteriile de integritate".

In ceea ce priveste incompatibilitatile cu privire la detinerea de functii, Raluca Turcan a afirmat ca "modificarile la statut vor fi prezentate in CNC".

Surse liberale declarau la inceputul sedintei BPN ca se discuta modificarea Statutului partidului astfel incat persoanele cu functii publice sa isi piarda sprijinul politic doar in cazul unei condamnari definitive, si nu in momentul in care se incepe urmarirea penala, asa cum prevede in prezent Statutul.