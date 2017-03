Strania sedinta a coalitiei PSD-ALDE: Daniel Constantin, singurul mandatat sa faca declaratii presei/ Tariceanu a invocat ca este doar in pulover, Dragnea nu a dat ochii cu jurnalistii

Sedinta a avut insa parte de un final straniu: copresedintele ALDE Daniel Constantin a iesit singur sa dea declaratii presei - desi erau pregatite doua pupitre, Calin Popescu Tariceanu a plecat in timp ce Constantin se afla in fata jurnalistilor si a motivat ca el nu participa la declaratii pentru ca nu este imbracat adecvat, iar Dragnea nu a putut fi vazut toata ziua. De altfel, si premierul Grindeanu a plecat fara sa il vada cineva din biroul lui Dragnea.Sedinta a inceput in jurul orei 13.40, cand in biroul lui Dragnea au intrat Calin Popescu-Tariceanu si Daniel Chitoiu. Anterior intrasera premierul Sorin Grindeanu, ministrul Mediului Daniel Constantin dar si lideri PSD precum Marian Neacsu, Niculae Badalau si Serban Nicolae.In jurul orei 16.10, din birou a iesit Daniel Constantin, care le-a spus ziaristilor ca sedinta s-a incheiat si ca va fi singurul care va da declaratii presei, desi pentru declaratii erau pregatite doua pupitre. In timp ce ministrul facea declaratii in partea opusa a holului de la Camera Deputatilor, Tariceanu si Chitoiu au iesit din biroul, iar presedintele Senatului a motivat faptul ca nu da declaratii pentru ca nu este imbracat adecvat - in pulover si camasa.Desi a participat la sedinta, Sorin Grideanu nu a fost vazut cand a plecat. In ceea ce il priveste pe Liviu Dragnea, acesta nu a dat ochii cu presa deloc.Surse care au participat au povestit ca au avut loc discutii cu care "se pierde mult timp" si ca au "baut cafele". Mai mult, discutiile au vizat mai degraba chestiuni interne ce tin de ALDE, unde exista un conflict intre cei doi copresedinti pe tema organizarii Congresului ( vezi aici pe larg ).S-a discutat despre numirile la BNR si AEP fara insa a se face propuneri concrete de nume, sustin surse politice."Am hotarat astazi ca la inceputul saptamanii viitoare la nivel parlamentar sa incepem procedurile astfel incat sa desemnam in institutiile importante pentru functionarea statului persoanele care vor fi audiate, care vor intra in dezbatere parlamentara pentru functia de viceguvernator al BNR, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, presedinte al AEP, pentru functia de presedinte si vicepresedinti in cadrul ICR", a precizat vicepremierul Daniel Constantin in declaratiile de dupa sedinta.El a mai spus ca, tot saptamana viitoare, se va discuta si situatia de la Radiodifuziune."Aceste proceduri vor incepe saptamana viitoare. Tot saptamana viitoare se va discuta si situatia de la Radiodifuziune Acolo sunt cateva lucruri pe care trebuie sa le discutam in comisiile de specialitate si vom incepe procedurile astfel incat lucrurile acestea sa se desfasoare cat mai repede si in cel mai scurt timp sa avem persoana desemnata pentru aceste portofolii¬, a completat vicepremierul.In ceea ce il priveste pe ministrul Toma Petcu, premierul ar fi spus in sedinta ca starea acestuia s-a imbunatatit si a participat la sedinta de guvern, astfel ca acesta va ramane in functie."Am vazut un interes al presei crescut pe acest subiect, in primul rand vreau sa va spun ca domnul Toma Petcu se simte din ce in ce mai bine si ne bucuram pentru acest lucru, a fost deja prezent la sedinta de guvern, este de doua saptamani alaturi de colegii din Ministerul Energiei si lucrurile merg bine. Nu s-a pus si nu se pune problema revocarii ministrului Petcu. Chiar am ridicat personal aceasta problema, ca sa lamurim subiectele care au aparut in presa. Nu s-a pus problema de asa ceva", a declarat Constantin dupa sedinta.