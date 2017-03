Daniel Constantin: Saptamana viitoare demaram procedurile pentru ocuparea functiilor vacante la ASF, AEP, ICR si BNR

"Am hotarat astazi (vineri - n.r.) ca la inceputul saptamanii viitoare la nivel parlamentar sa incepem procedurile astfel incat sa desemnam in institutiile importante pentru functionarea statului persoanele care vor fi audiate, care vor intra in dezbatere parlamentara pentru functia de viceguvernator al BNR, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, presedinte al AEP, pentru functia de presedinte si vicepresedinti in cadrul ICR", a precizat Daniel Constantin, potrivit News.ro.El a mai spus ca, tot saptamana viitoare, se va discuta si situatia de la Radiodifuziune."Aceste proceduri vor incepe saptamana viitoare. Tot saptamana viitoare se va discuta si situatia de la Radiodifuziune Acolo sunt cateva lucruri pe care trebuie sa le discutam in comisiile de specialitate si vom incepe procedurile astfel incat lucrurile acestea sa se desfasoare cat mai repede si in cel mai scurt timp sa avem persoana desemnata pentru aceste portofolii", a completat vicepremierul.Surse din conducerea PSD declarau pentru News.ro ca, in conditiile in care, conform intelegerii din coalitia de guvernare, ALDE ar urma sa detina conducerea AEP. Daniel Barbu a fost ministru al Culturii si senator in legislatura trecuta. In septembrie 2016, Daniel Barbu a fost criticat vehement dupa o declaratie controversata. El a declarat atunci, in cadrul Ligii Alesilor Locali ai partidului, ca meseria de politician este cea mai grea, mai grea decat meseriile cele mai periculoase, precum mineritul si a adaugat ca este mai riscanta decat misiunea unui soldat in Afganistan, pentru ca "spatiul public a devenit un fel de teatru de operatiuni in care orice ales local sau national isi risca libertatea, sanatatea, in fiecare zi".Pentru functia de viceguvernator al BNR a fost vehiculat numele lui Cristian Socol, insa Socol a negat existenta unor discutii pe acest subiect.