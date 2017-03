Ciuhodaru (PSD) a depus un proiect de lege pentru pedepsirea cu inchisoarea a ingreunarii exercitarii puterii de stat

documente documente Proiect de lege Tudor Ciuhodaru

Ciuhodaru invoca cazurile in care se cere independenta Tinutului Secuiesc si afirma ca proiectul este indreptat impotriva "abordarilor extremiste, separatiste, revizioniste" ce "ataca esenta statului roman".Parlamentarul PSD afirma ca astfel doreste pedepsirea formelor de incalcare a articolelor 1 si 13 din Constitutie, dar in proiect nu este precizat acest lucru. Articolul 1 din legea fundamentala prevede ca "Romania este stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil", iar Art. 13 arata ca, "In Romania, limba oficiala este limba romana."Propunerea de lege are un singur punct, de adaugare la Codul Penal a unei prevederi noi la articolul 397:"Intreprinderea de actiuni impotriva persoanelor sau bunurilor savarsite de una sau mai multe persoane impreuna, in scopul schimbarii ordinii constitutionale ori a ingreunarii sau impiedicarii exercitarii puterii de stat, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi".Potrivit expunerii de motive prezentate de Ciuhodaru, modificarea este necesara pentru "a acoperi un vid legislativ" si face trimitere la actiuni ale minoritatii maghiare.