Proiect de lege PSD-UDMR-ALDE-PMP: Parlamentarii sa primeasca derogare de la Codul Penal - nu constitutie conflict de interese angajarea persoanelor cu care au fost in relatii de munca in ultimii 5 ani

Propunerea legislativa pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor este semnata de patru deputati: Marcel Ciolacu (PSD), Korodi Attila (UDMR), Avram Constantin (ALDE), Eugen Tomac (PMP)."La articolul 38, dupa alineatul (12), se introduce un nou alineat:<<12^1 Prin derogare de la art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu constituie conflict de interese angajarea la biroul parlamentar a persoanelor cu care senatorii sau deputatii s-au aflat in raporturi de munca in ultimii 5 ani.>> "Ce prevede acest articol din Codul Penal:Art. 301: Conflictul de interese(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obtinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pana la gradul II inclusiv sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de munca in ultimii 5 ani sau din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de foloase de orice natura, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.Cum motiveaza initiatorii:"Tinand cont de semnalarea unor neclaritati cu privire la posibilitatea interpretarii reangajarii personalului la cabinetele parlamentare ale deputatilor, in sensul existentei unui potential conflict de interese din perspectiva art. 301 Cod penal, a fost initiata prezenta propunere legislativa. Propunerea este in acord cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind tehnica legislativa care ne impune instituirea de reguli necesare, suficiente si posibile care sa conduca la o cat mai mare stabilitate si eficienta legislativa", explica acestia in expunerea de motive.Proiectul a fost depus pe 28 februarie. Acesta trebuie sa primeasca un raport din partea Comisiei comune pentru statut si votat ulterior in plenul reunit.