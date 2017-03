Presedintele Comisiei de sanatate din Camera Deputatilor: "Ordonanta privind conducerile spitalelor va fi adoptata cu modificari; lucrurile bune vor ramane"/ Voiculescu: "Sper ca nimic sa nu fie modificat"

"Va asigur pe toti ca lucrurile bune vor ramane in ordonanta. Voi propune colegilor un raport de adoptare a ordonantei, cu modificari. Cu siguranta vor exista modificari", a spus Buicu, la finalul dezbaterilor din comisie referitoare la Ordonanta de Urgenta 79/2016, la care au participat rectori ai universitatilor de medicina, reprezentanti ai asociatiilor din domeniu, experti, potrivit Agerpres.El a precizat ca "lucrurile bune" din ordonanta se refera la "modalitatea de plata si plata membrilor comisiilor de administratie", precum si la faptul ca "furnizorii de servicii medicale trebuie sa fie autorizati si evaluati pentru ca sa poata incheia contracte in 2016 - 2017"."Asta vedeam ca si urgenta. Acestea sunt de fapt motivele de urgenta ale Ordonantei pentru ca de fapt ar fi ramas spitalele fara servicii medicale. Aceste articole trebuie sa ramana si vor ramane si asigur de acum ca lucrurile bune de care sistemul are nevoie vor ramane in legea de aprobare a ordonantei", a adaugat Buicu.Acesta a subliniat ca amendamentele depuse de deputati la aceasta ordonanta sunt de reformulare a textului.Buicu a spus, de asemenea, ca a solicitat Comisiei pentru afaceri europene un punct de vedere daca exista la nivel european reglementari in privinta incompatibilitatilor si conflictelor de interese in domeniu."Am solicitat Comisiei de afaceri europene daca exista reglementari la nivel european in acest domeniu. Incompatibilitatile si conflictele de interese nu exista in Tratatul UE. Din experiente internationale, incompatibilitatea sau conflictul de interese este declarat pe decizie, nu pe pozitie sau pe om. In momentul in care exista declarat un anume interes este necesara luarea unei decizii care sa implice acel interes patrimonial, cum spune CCR", a explicat Buicu.OUG 79/2016 a fost respinsa de Senat, prima camera sesizata, si urmeaza sa primeasca raport din partea deputatilor din comisia de sanatate.La randul sau, Voiculescu a declarat, dupa dezbatere, ca daca deputatii vor respinge OUG 79/2016 inseamna ca acestia "vor da inapoi o munca ce are sens"."Vor da inapoi lucrurile fara niciun fel de argumente, asa cum a facut si Senatul. Sper ca acest lucru sa nu se intample. Buna credinta a Comisiei de sanatate a Camerei a fost deja demonstrata prin aceasta dezbatere publica. Nu a fost nici macar un singur argument in toata aceasta dezbatere publica impotriva unor lucruri esentiale cum sunt descrierea incompatibilitatilor suplimentare ale acestei Ordonante, depolitizarea managementului de spital, excluderea nepotismului din spitale", a adaugat Voiculescu.El si-a manifestat speranta ca deputatii nu vor modifica nimic din ordonanta. "Sper ca nimic sa nu fie modificat. Daca exista modificari, invit Comisia de sanatate a Camerei sa explice, sa argumenteze si sa o faca in mod onest, riguros, nu asa cum a facut-o Senatul. Sa explice de ce un lucru trebuie sa fie reglementat altfel decat l-am reglementat noi", a sustinut Voiculescu.Tudor Pop, deputat USR:"Azi e o zi buna pentru Sanatate. Si o mare victorie de etapa pentru mine si pentru USR.In urma dezbaterii pe tema ordonantei 79/2016, initiata de USR in Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor, presedintele Comisiei, Corneliu Florin Buicu a decis ca va propune adoptarea cu modificari (amendamente) a ordonantei 79/2016 in locul propunerii de respingere asa cum a recomandat Comisia de Sanatate din Senat.Dar ce face aceasta ordonanta si de ce este atat de importanta pentru reforma Sanatatii.OUG 79 are ca miza reglementarea situatiilor de incompatibilitate si a conflictului de interese la nivelul conducerii unitatilor sanitare.In plus, elimina restrictiile impuse de legea Sanatatii care conditionau participarea la concursurile pentru posturile de conducere de statutul de medic primar si/sau cadru universitar.Totodata, art. 1 alin. (5), lit. d) prevede ca 'functia de manager este incompatibila cu exercitarea functiei de membru in organele de conducere, administrare si control ale unui partid politic."***

Ce preciza Guvernul in comunicatul de presa de pe 16 noiembrie despre ordonanta:



Selectia managerilor se poate face si din randul altor categorii de specialisti cu experienta si abilitati de conducere dovedite. Pana in acest moment, exista obligatia managerilor din spitalele clinice de a fi cadru universitar sau medic primar. Aceasta masura ingradea in mod nejustificat accesul la aceasta functie, cu consecinte negative in procesul de selectie pentru ocuparea acestei functii si in desfasurarea activitatii de management.



Pentru a asigura o conducere cat mai profesionista a spitalelor, au fost extinse si incompatibilitatile pentru manager si ceilalti membri ai comitetului director (director medical, director financiar-contabil si, in spitalele cu peste 400 de paturi, directorul de ingrijiri). Astfel, aceste functii devin incompatibile cu cele de conducere, administrare si control la nivelul partidelor politice sau al societatilor comerciale.

In plus, un manager sau membrii comitetului director nu vor avea voie sa primeasca finantare pentru activitatile didactice sau de cercetare stiintifica din partea furnizorilor de bunuri si servicii ai spitalului. O eventuala finantare ar putea afecta exercitarea functiei de manager in conditii de impartialitate, existand riscul avantajarii sub diverse forme a respectivilor furnizori in relatia cu spitalul.



Pentru sefii de sectii vor fi organizate concursuri, deoarece aceasta reprezinta metoda cea mai obiectiva si transparenta pentru desemnarea celei mai potrivite persoane pentru ocuparea acestor functii.



Potrivit actului normativ, conditiile de exercitare a activitatilor de manager vor fi stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si prin contractul de management.



De asemenea, este extins conflictul de interese pentru persoanele din conducerea spitalelor si cu: