PNL cere Guvernului 15 milioane de lei pentru Monumentul Marii Uniri din Alba Iulia

"Cerem majoritatii parlamentare PSD-ALDE, tuturor partidelor parlamentare, vointa politica pentru ca problema sa fie repede transata in Parlament , printr-o solutie legislativa care sa prevada finantarea monumentului. Cerem apoi Guvernului Grindeanu ca, in cooperare cu autoritatile locale, sa se ocupe de finantarea si derularea la timp a lucrarilor. PNL are datoria morala sa faca acest demers fata de inaintasii sai, fata de toti cei care au infaptuit actul de nastere al Romaniei moderne. Lor le suntem datori cu Monumentul Marii Uniri", a declarat joi, intr-o conferinta de presa, Raluca Turcan.La randul sau, deputatul liberal de Alba, Florin Roman, a explicat ca, daca lucrarile la monument si la reabilitarea infrastructurii istorice din Alba Iulia nu vor incepe pana la jumatatea acestui an, centenarul va prinde orasul Marii Unirii ca pe un mare santier."Monumentul Unitatii Nationale, monumentul Marii Uniri, facut de sculptorul Buculei, este agreat de Ministerul Culturii. Exista si o lege adoptata de Senatul Romaniei, dar care din pacate este blocata de doi ani de zile la comisia de buget finante a Camerei Deputatilor. Amplasat in fata Catedralei reintregirii neamului de la Alba Iulia, un edificiu inalt de 28 de metri si care reprezinta cel mai bun element pentru a simboliza Marea Unire. Acest monument nu va putea fi facut daca nu va fi aprobat pana la mijlocul acestui an, pentru ca constructia lui dureaza circa un an de zile, un an si ceva. Daca nu miscam acest lucru pana la mijlocul anului, acest proiect foarte bun si dorit de toti romanii din pacate nu poate fi realizat la 100 de ani de la Marea Unire", a declarat Roman.El a spus ca solicita sprijin financiar pentru infrastructura care tine de Marea Unire: Muzeul National al Unirii, Palatul Principilor, Sala Unirii, Biblioteca Batthyaneum, lucrari de reabilitare pentru Catedrala Incoronarii, lucrari de reabilitare la imobilul Casa avocat doctor Camil Velican, care a fost primul primar roman al orasului Alba Iulia, lucrari de reabilitare la Casa de Cultura a Sindicatelor si la Monumentul Obeliscul Horea, Closca si Crisan.Pentru aceste lucrari, a mai spus Roman, ar fi nevoie de 50 de milioane de euro, iar pentru Monumentul Unitatii Nationale, de 15 milioane de lei."Alba Iulia nu sta cu mana intinsa la Guvern. Nu asteptam mila de la absolut nimeni. Tot ceea ce cerem este ca acest centenar sa fie tratat ca un centenar al tuturor romanilor, nu doar al celor din Alba Sper ca si dansii (guvernantii ¬ n.r.) sa inteleaga ca, asa cum a inteles Ceausescu in 1968, un regim comunist, sa aloce bani pentru reabilitarea infrastructurii Unirii de la Alba Iulia, asa cum Adrian Nastase a inteles la 80 de ani de la Marea Unire sa aloce sume importante de bani pentru reabilitare, si acum e nevoie de un consens pe care ni-l dorim cu totii", a mai spus Roman.